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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.08.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Cagliari maç ile hazırlık mücadelesi devam ediyor. Çıktığı son 3 hazırlık mücadelesinden mağlup ayrılan Fenerbahçe, İtalyan ekibi Cagliari karşısında karısında taktik ve kondisyon değerlendirmesini yapacak. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Fenerbahçe Cagliari maçı, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takım değerlendirmesi için büyük önem arz edecek. Cumartesi günü Sivasspor karşısında Cumhuriyet Kupası mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Cagliari karşısında son durumunu analiz edecek. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşması kapsamında Cagliari ile karşılaşacak. 07 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

ERSUN YANAL'DAN ÜNİVERSİTE ZİYARETİ

Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversite heyetinin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal ve teknik heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, bilimsel spor, spor teknolojileri, spor sağlığı, spor iletişimi ve spor ekonomisi ile ilgili eğitim iş birlikleri ve projelerin değerlendirildiği toplantıya, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Murat Yalçın Beşiktaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Semra Birgün'ün katıldığı ifade edildi.

Toplantıda Ersun Yanal'ın yanı sıra teknik ekipten Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın da yer aldığı bildirildi.

Ersun Yanal ile teknik heyetin, toplantıda üniversite yetkililerine sporda bilimsel ve teknolojik uygulamalar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

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