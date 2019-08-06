Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Cagliari maç ile hazırlık mücadelesi devam ediyor. Çıktığı son 3 hazırlık mücadelesinden mağlup ayrılan Fenerbahçe, İtalyan ekibi Cagliari karşısında karısında taktik ve kondisyon değerlendirmesini yapacak. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Cagliari maçı, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takım değerlendirmesi için büyük önem arz edecek. Cumartesi günü Sivasspor karşısında Cumhuriyet Kupası mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Cagliari karşısında son durumunu analiz edecek. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, hazırlık karşılaşması kapsamında Cagliari ile karşılaşacak. 07 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
ERSUN YANAL'DAN ÜNİVERSİTE ZİYARETİ
Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal'ı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversite heyetinin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal ve teknik heyet ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, bilimsel spor, spor teknolojileri, spor sağlığı, spor iletişimi ve spor ekonomisi ile ilgili eğitim iş birlikleri ve projelerin değerlendirildiği toplantıya, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Murat Yalçın Beşiktaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Semra Birgün'ün katıldığı ifade edildi.
Toplantıda Ersun Yanal'ın yanı sıra teknik ekipten Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın da yer aldığı bildirildi.
Ersun Yanal ile teknik heyetin, toplantıda üniversite yetkililerine sporda bilimsel ve teknolojik uygulamalar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.
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