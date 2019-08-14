Fenerbahçe çabukluk ve taktik çalıştı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların sakatlık önleyici egzersizlerle başladığı belirtildi.
Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel çift kale maçla sonra erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle