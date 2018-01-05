Fenerbahçe büyük oynuyor! Ortalık yıkılacak...

Fenerbahçe’nin her konuda prensip anlaşamasına vardığı konuşulan Hatem Ben Arfa, PSG’den alacağı olan 10 milyon Euro’yla ilgili sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Tarafların, Arfa’nın menaceri üzerinden Paris’te bu hafta bir buluşma gercekleştireceği öğrenilmişti.

Ancak PSG’nin şu an diğer transfer işlerine odaklandığı, bu yüzden 30 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki hafta için randevu vereceği bildirildi.

Artık tüm gözler, haftaya yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Bu görüşme sonrası Ben Arfa transferini Fenerbahçe'nin bitirmesi bekleniyor. (Fanatik)