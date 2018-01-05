« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fenerbahçe büyük oynuyor! Ortalık yıkılacak...

Fenerbahçe büyük oynuyor! Ortalık yıkılacak...

Sarı lacivertliler bir dünya yıldızına imza attırmak için son aşamaya geldi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fenerbahçe’nin her konuda prensip anlaşamasına vardığı konuşulan Hatem Ben Arfa, PSG’den alacağı olan 10 milyon Euro’yla ilgili sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Tarafların, Arfa’nın menaceri üzerinden Paris’te bu hafta bir buluşma gercekleştireceği öğrenilmişti.

Fenerbahçe büyük oynuyor Ortalık yıkılacak...

Ancak PSG’nin şu an diğer transfer işlerine odaklandığı, bu yüzden 30 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki hafta için randevu vereceği bildirildi.

Artık tüm gözler, haftaya yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Bu görüşme sonrası Ben Arfa transferini Fenerbahçe'nin bitirmesi bekleniyor. (Fanatik)

Transfer Haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ