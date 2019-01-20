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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.01.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Bursaspor rekabetinde 100. randevu

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Fenerbahçe - Bursaspor rekabetinde 100. randevu

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 100. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Bursaspor kazanmakta zorlanıyor
Bursaspor, Fenerbahçe ile son yıllarda yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi.

Rekabetteki son 17 lig maçından 10'unu Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere bitti, Bursaspor sadece 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 1-0'lık sonuçla galip gelebildi.

Bursa'daki maçlar
Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 48 kez karşılaştı. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 155Bursaspor - Fenerbahçe
    3
    MS2
    2,00
    11685kez oynandı
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Fenerbahçe deplasmanda 53 gol atarken kalesinde 37 gol gördü. Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.

Bursaspor evinde 9 maçtır kazanamıyor
Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi. Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

En farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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