Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte muhtemel 11'ler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
06.05.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Bursaspor maçı ile ligdeki dengeler yeniden gözden geçirilecek. Şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. Lig tarihinde 98 kez karşılaşan iki takımın mücadelesine tanık edecek olan karşılaşma, gündüz saatlerinde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden muhtemel 11 bilgileri

Şampiyonluk yolunda ciddi efor sarf eden Fenerbahçe, Bursaspor maçı ile liderle arasındaki puan farkını kapatmaya odaklanıyor. Lig tarihinde daha önce 97 kez karşı karşıya gelen iki takım, 34 maçı beraberlikle tamamladı. Peki, Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11 bilgileri ve bazı detaylar

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus olacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Şener, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Giuliano, Josef de Souza, Aatif, Soldado

BURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Shehu, Furkan, Jires, Batalla, Yusuf, Sow

BURSASPOR'DA MAAŞ PROTESTOSU

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle perşembe günü antrenmana çıkmayan futbolcular, cuma günü de protestolarını sürdürdü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün sabah Özlüce Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmana katılmayarak kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, cuma sabahki antrenmana da çıkmadı.

Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle perşembe günü olduğu gibi cuma günü de kondisyon salonunda çalışma yaptı. Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun futbolculara bugün ödeme gerçekleştirmek için çalışma yaptığı öğrenildi.

LİG TARİHİNDE 98. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.
Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin avantajı ihtiyaç parametresi...Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Bursaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ödüllü soruyu yanıtlamak için:
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