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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.08.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Bursaspor maçı ile lige başlangıç yapıyor. Son 10 karşılaşmada Sarı Lacivertli rakibine karşı yalnızca 2 maç kazanabilen Yeşil Beyazlı takım, bu istatistiği değiştirmek için Kadıköy'de çim sahaya çıkacak. Fenerbahçe ise rakibi Bursaspor önünden 3 puanı alarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyecek. Peki, Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, taraftarların stadyumu doldurması beklenen mücadele öncesi bazı detaylar

Fenerbahçe Bursaspor maçı ile yeni sezona yepyeni yönetimiyle iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkıyor. Transfer döneminde takıma kattığı genç ve yetenekli oyuncularla dikkat çeken Sarı Lacivertliler, Philip Cocu yönetiminde yeni sezonun ilk mücadelesini vermeye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, taraftarların iple çektiği mücadele hakkında bazı detaylar

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 1. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Bursaspor'u ağırlayacak. 11 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

LİG TARİHİNDE 99. MÜCADELE

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 47 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.
İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 31, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

7 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe, yarın Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.
Ligde son olarak 2010-2011 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan Fenerbahçe, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek.
Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda seriyi 9 maça yükseltecek.
Fenerbahçe ligde son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu sürede 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı

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