Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Bursaspor maçı 6 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis 139 Fenerbahçe - Bursaspor 3 MS1 1,10 18101 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 139 Fenerbahçe - Bursaspor 3 11,10 %97,82 X5,50 %0,82 29,00 %1,36

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.



En farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Bursaspor arasındaki istatistikler

Fenerbahçe ile Bursaspor, Süper Lig'deki 98. randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe önceki 97 maçta rakibine 49-14'lük üstünlük kurdu. Fenerbahçe, Bursaspor ile oynadığı son 15 lig maçının sadece birinde mağlup oldu ancak son dört maçın sadece birini kazanabildi. İki takımın ligde oynadığı son yedi maçta toplam 10 gol atıldı. Fenerbahçe, Bursaspor'u evinde ağırladığı son maçta rakibine mağlup olmuştu. Bursaspor'un lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanında elde ettiği beş galibiyetin dördü, 2006/07 sezonundan itibaren oynanan 11 maçta geldi.

Bursaspor bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından en az puan toplayan iki takımdan biri. Bursaspor aynı zamanda ligin ikinci yarısında deplasmanda Karabükspor'un ardından en fazla gol yiyen ikinci takım. Bursaspor ligdeki son iki maçını kazandı. Yeşil beyazlılar en son geçen sezon arka arkaya üç maçlık galibiyet serisi elde etmiş, o serinin ilk maçında da Fenerbahçe'yi yenmişti. Bursaspor bu maçı kazanırsa Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Deplasmandaki son maçında Karabükspor'u mağlup eden Bursaspor, ondan önceki yedi deplasman maçını da kaybetmişti. Bursaspor'un bu galibiyeti, takımın ligin ikinci yarısında deplasmandaki tek galibiyeti oldu. Bursaspor bu sezon ligin en az isabetli şut atan takımı. Fenerbahçe ise bu sezon ligde kalesine en az isabetli şut gelen takım.

Ligdeki son iki maçında altı gol atan Bursaspor, daha önceki 10 karşılaşmada aynı sayıda gol bulabilmişti. Fenerbahçe bu sezon ligde Karabükspor'un ardından en fazla gole sebep olan hata yapan ikinci takım. Bursaspor ise ligde en az gole sebep olan hata yapan dört takımdan biri.

Bursaspor bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım. Ancak Fenerbahçe bu sezon ligde sadece ceza sahası dışından sadece Akhisarspor'dan daha fazla gol atabildi. Fenerbahçe bu sezon ligde Beşiktaş'ın ardından yedekten giren oyuncularından en fazla gol katkısı alan ikinci takım. Bursaspor ise bu alanda Antalyaspor ile birlikte ligin en kötü iki takımından biri.

Bursaspor'un ligde attığı son beş golün üçü duran toplardan geldi. Giuliano bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iç sahada oynadığı 14 maçta 12 gole katkı yaptı.. Giuliano, ligde ise son 10 maçta toplam 10 gole katkı yaptı. Moussa Sow, ligdeki son üç maçında üç gol attı. Senegalli oyuncu, bu maçta oynarsa, eski takımına karşı ilk kez forma giymiş olacak.