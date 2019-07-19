Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 yenmişti. Gözler şimdi Bursaspor ile yapılacak ikinci hazırlık maçında. Peki, Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, bir yandan da hazırlık maçlarıyla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçına ilişkin tüm bilgiler…
Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında bugün Bursaspor ile mücadele edecek. 18.30’da başlayacak olan müsabaka, FB TV’den ve Fenerbahçe’nin resmi YouTube kanalından yayınlanacak.
FENERBAHÇE’NİN KAMP PROGRAMI
Fenerbahçe, 21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-lacivertli ekip, burada 22 Temmuz Pazartesi günü Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise Hertha Berlin ile hazırlık maçı oynayacak.
Sarı-lacivertli futbol takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Audi Kupası'na katılacak. Fenerbahçe, Münih kentindeki Allianz Arena'da düzenlenecek kupada 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın final ve üçüncülük maçları ise 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.
Fenerbahçe, 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Cagliari takımı ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi son hazırlık müsabakasını ise 11 Ağustos Pazar günü oynayacak. Bu maçla ilgili detaylar, kesinleştikten sonra açıklanacak.
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