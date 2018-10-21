Fenerbahçe bunu da gördü
Ligde 9 haftada 6 gol atıp 10 gol yiyen Fenerbahçe, hücum hattında büyük sorun yaşıyor. Cocu’nun öğrencileri toplamda da 13 maçta 10 gol bulabildi.
Fenerbahçe yüzde 6.1 pozisyonları gole çevirme oranıyla ligin dibinde... Sarı lacivertliler 18 takımlı ligde bu konuda en başarısız takım olurken golcülerin formsuzluğu, Kanarya’nın bu sezon ligde sadece 6 gol atabilmesine neden oldu. Fenerbahçe, BB Erzurum ve Bursa’nın gerisinde kalırken Trabzonspor bu alanda yüzde 20.48’lik ortalaması ile birinci sırada yer alıyor. Opta’nın verilerine göre Galatasaray yüzde 17.35 oranında girdiği pozisyonları gole çeviriyor.
GOLCÜ İSİMLER TEL TEL DÖKÜLDÜ
Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Cezayirli forvet Slimani yüzde 5’lik pozisyonları gole çevirme yüzdesi ile büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Soldado ve Frey de henüz gol atamadıkları için oranları yüzde sıfır... Sadece Ayew lig ortalamasında bu konuda en başarılı 10. oyuncu olurken, diğer golcüler bu oranlarda neredeyse fiyaskoya varan bir başarısızlık sergilediler. 3 pozisyonda 2 gol atan Beşiktaşlı Vagner Love bu konuda ligin en iyisi olurken, onu yüzde 42.9 ile Akhisarlı Seleznyov izledi.
20 YIL SONRA İLKİ YAŞADILAR
Phillip Cocu’nun öğrencileri, geride kalan lig maçlarında 117 şut atıp, 34 isabet buldu. Maç başına 13 şut çeken Fenerbahçe, yüzde 3.78 isabet sağladı. Sarı lacivertliler, Opta verilerine göre şut ortalamasında lig altıncısı, isabetli şutta lig on ikincisi, gole çevirme oranında ise lig sonuncusu oldu. Öte yandan Cocu’nun takımı, Hollandalı hoca yönetiminde çıkılan 13 karşılaşmada sadece 10 gol bulabildi. Sarı lacivertliler ayrıca, 20 yıl aradan sonra ligde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayamadı
Yorumları Göster
Yorumları Gizle