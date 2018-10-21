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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
21.10.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

Fenerbahçe bunu da gördü

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Fenerbahçe bunu da gördü

Ligde 9 haftada 6 gol atıp 10 gol yiyen Fenerbahçe, hücum hattında büyük sorun yaşıyor. Cocu’nun öğrencileri toplamda da 13 maçta 10 gol bulabildi.

Fenerbahçe yüzde 6.1 pozisyonları gole çevirme oranıyla ligin dibinde... Sarı lacivertliler 18 takımlı ligde bu konuda en başarısız takım olurken golcülerin formsuzluğu, Kanarya’nın bu sezon ligde sadece 6 gol atabilmesine neden oldu. Fenerbahçe, BB Erzurum ve Bursa’nın gerisinde kalırken Trabzonspor bu alanda yüzde 20.48’lik ortalaması ile birinci sırada yer alıyor. Opta’nın verilerine göre Galatasaray yüzde 17.35 oranında girdiği pozisyonları gole çeviriyor.

GOLCÜ İSİMLER TEL TEL DÖKÜLDÜ

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Cezayirli forvet Slimani yüzde 5’lik pozisyonları gole çevirme yüzdesi ile büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Soldado ve Frey de henüz gol atamadıkları için oranları yüzde sıfır... Sadece Ayew lig ortalamasında bu konuda en başarılı 10. oyuncu olurken, diğer golcüler bu oranlarda neredeyse fiyaskoya varan bir başarısızlık sergilediler. 3 pozisyonda 2 gol atan Beşiktaşlı Vagner Love bu konuda ligin en iyisi olurken, onu yüzde 42.9 ile Akhisarlı Seleznyov izledi.

20 YIL SONRA İLKİ YAŞADILAR

Phillip Cocu’nun öğrencileri, geride kalan lig maçlarında 117 şut atıp, 34 isabet buldu. Maç başına 13 şut çeken Fenerbahçe, yüzde 3.78 isabet sağladı. Sarı lacivertliler, Opta verilerine göre şut ortalamasında lig altıncısı, isabetli şutta lig on ikincisi, gole çevirme oranında ise lig sonuncusu oldu. Öte yandan Cocu’nun takımı, Hollandalı hoca yönetiminde çıkılan 13 karşılaşmada sadece 10 gol bulabildi. Sarı lacivertliler ayrıca, 20 yıl aradan sonra ligde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayamadı

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