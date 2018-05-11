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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2018 - 22:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe bu tabloyu futboluyla yarattı

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Fenerbahçe bu tabloyu futboluyla yarattı

“Taraftarlardan yeterli destek göremediklerini ifade eden Aykut hoca ve futbolcuların sözlerinde haklılık payı var ama bu tabloyu yaratan takımın aldığı sonuçlar ve oynadığı futbol oldu. F.Bahçe daha 8. haftada 8 puan geriye düşünce taraftarların ilgisi azaldı.”

1- Zirve stresi vs. etkenler G.Saray’ın Malatya karşısındaki oyununu etkiler mi?
O geçmiş ola... Atı alan Üsküdar’ı geçti. Bundan 3-4 hafta önce banaGalatasaray, Beşiktaş derbisini kazanırsa şampiyon olur mu?’ diye sormuştun, ben de net bir şekilde ‘Şampiyon olur’ demiştim. Galatasaray şampiyonluğu Malatya ve Göztepe maçlarında kazanmayacak, Galatasaray, Beşiktaş’ı yendiği gün zaten kazandı. Bundan sonra ‘kazanabilir mi, olabilir mi, etkilenebilir mi’ kelimeleri boşta kalır.

Bu sezon Türk Telekom Stadı’nda sadece Fenerbahçe derbisinde berabere kalmış, diğer tüm maçları kazanmış bir takımın Yeni Malatyaspor karşısında puan kaybedeceğini düşünmek çok saflık olur.

2- Aykut Kocaman ve futbolcular bu sezon Fenerbahçe taraftarından yeterli destek göremediklerini söylüyor. Haklılar mı?
AYKUT hoca ve futbolcular haklı ancak sezonun daha 8. haftasında liderin 8 puan gerisine düştüler. Ondan sonra umutların kesildiği haftalar başladı. Taraftarların maçlara olan ilgisi ve coşkusu da o dönemde azaldı. Sonra bir ara üst gruba yaklaştılar; tekrar bir heyecan ve taraftar artışı meydana geldi. Devamında lig ikinciliğine kadar yükseldi. F.Bahçe bu çıkışı bu haftalarda değil de 6-7 hafta önce yapabilseydi, belki şampiyonluk şansı da olacaktı. Dolayısıyla Aykut hoca ve futbolcuların sözlerinde haklılık payı var evet, ama bu tabloyu yaratan takımın aldığı sonuçlar ve oynadığı futbol oldu.

3- Bu sezon Akhisar’a 3 maçta da yenilen Kocaman’ın, kupa finali sonrasındaki, “Atamayana atarlar” tespiti doğru mu?
AKHİSAR bu sezon F.Bahçe’yi ligden de etti. Yani bir değil, iki kupadan etti. ‘Atamayana atarlar’ sözüne gelince... 1-1’den sonra F.Bahçe’nin maçı mutlak çevireceği kanısı hakim oldu. Atamadıklar var, doğrudur. Ama bence atabilecekleri yerde ‘atamayana atarlar’ lafı Soldado’nun oyundan çıkmasıyla ilgili. Ondan sonra F.Bahçe’nin zaman zaman problemleri başladı.

Hiç kimse Akhisar F.Bahçe’yi abluka altına alacak diye zaten beklemiyordu. Akhisar 3-4 defa çıkacaktı, o kadar da çıktı. F.Bahçe Akhisar’ın o çıkışlarını kesemedi. O zaman atamayana attılar zaten.

4- Kupa yenilgisi F.Bahçe’yi olumsuz etkiler mi? Küme düşen Karabük ile yapılacak maçta puan kaybı söz konusu olabilir mi?
RAKİP Karabük olmasaydı buna yüzde 100 diyebilirdik. Bu maçın sonucunu F.Bahçeli oyuncuların psikolojisi belirleyecek. F.Bahçe şu anda yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını, şartlar ne olursa olsun artık bırakmak istemeyecektir. F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’ni Karabük’te değil, son hafta evindeki Konya maçında kaçırabilir. Çünkü orada ortamın ne olacağını kestiremiyoruz. Bütün sezon kestiremediğimiz gibi. F.Bahçe içerde mi zorlanıyor, dışarda mı?..

5- Bir ilçe takımı olan Akhisarspor’un yıllardır Süper Lig’de olmasını ve Türkiye Kupası kazanmasını nasıl yorumlamalıyız?
ESASINDA Türkiye Kupası’nı almasından daha büyük başarı, bu takımın yıllardır Süper Lig’de mücadele etmesidir. Hatta son birkaç aya dek maçlarını kendi sahasında oynamamasına rağmen burada kaldı. Bu bakımdan dünyada tektir. Esas kutlanması gereken başarı budur. Akhisar yıllardır kupa kazanıyor Türkiye’de, biz bu sene fark ettik!..

Türkiye Kupası’na gelince... Kupa, sürprizlerle dolu bir alan. Fransa’da da bu sezon bir 3. Lig takımı final oynadı. Yani Akhisar gibi örnekler çok. Ve Akhisar gerçekten hak ederek kupayı aldı.

6- Arda Turan gibi uluslararası marka olmuş bir futbolcunun bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
ARDA bu tabloyu biraz da, verdiği kararlardan ötürü kendisi yarattı. Arda hem büyük bir futbolcu hem de insan olarak fevkalade iyi bir çocuk. Geçen sene Çin’den bir teklif vardı. Ben de o tarihte İspanya’daydım.

Kendisine, teklif edilen para çok büyük olmasına rağmen ‘Çin’e gitme’ dedim. ‘Barcelona’da kal, mücadele et, sen nasıl olsa burada oynama imkanı bulursun’ dedim. Ama sezon başından itibaren böyle bir imkanı olmadı. Döndüğü taktirde, Türkiye’de neresi olursa olsun huzur buldurmazlardı. Belki de gelebileceği en iyi yere geldi, ona rağmen tablo ortada; huzur bulamadı. ‘Gitme’ dediğim Çin’e gitse daha iyiydi.

Bu arada Arda’nın babasının rahatsızlandığını öğrendim, çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum.

7- ‘Arda yeniden yurt dışına gitsin” diyenler var. Bu görüşe katılıyor musunuz?
BENCE de gitsin. Arda Turan burada kalmasın. Başakşehir Kulübü ile kaç yıllık, nasıl bir anlaşma imzaladı bilmiyorum, ama gitmezse kendisine de Başakşehir’e de yazık olur. Daha doğrusu Arda’ya. O kalitede bir oyuncunun yurt dışında rahatlıkla oynayabileceği irili ufaklı birçok kulüp var. Çok iyi bir planlama yapıp bunlardan birine gidebilir.

Fakat şu tabloyu da unutmayalım... Bu 16 maçlık ceza belki onun uluslararası transfer yapmasını engelleyecek bir boyut da kazanabilir. Çünkü 16 maç demek, ortalama bir sezonun yarısında görev yapmamış olmak demektir.

8- Menajerini değiştiren Cengiz Ünder’e A.Madrid ve Monaco talip. Gitmeli mi?
CENGİZ menajerini niye değiştirdi bilmiyorum. Belki Avrupa kontakları daha güçlü olsun diye yaptı. Cengiz yerinden kıpırdamasın. Daha rüştünü ispat etmedi. 5 maçla, 10 maçla futbolcu bir yere gitmez. Şu anda Roma’da rahat bir ortamda. Takım arkadaşları kendisini gerçekten çok seviyor. Cengiz, o isimi geçen takımlara bir transfer yaparsa forma şansı dahi bulmakta zorlanır ilk etapta. Aklından dahi geçirmesin ayrılmayı, varsa aklı. Kendini menajerin aklına da teslim etmesin. Gelecek sezon Roma’da bugünkü performansının üstüne çıksın, transferi de ondan sonra düşünebilir.

9- Beşiktaş’ın, düşme hattındaki Osmanlı karşısındaki şansını nasıl görüyorsunuz?
BEŞİKTAŞ için şampiyonluk Kaf Dağı’nın arkasında. Uzak bir ihtimal de olsa, nasıl bundan önce Beşiktaş, Osmanlı maçlarında şampiyonluk ilan ettiyse, Osmanlı da bu yıl kendi şampiyonluğunu ilan edebilir. Osmanlı’nın kolay teslim olacağını sanmıyorum. Beşiktaş için belki de sezonun en zor maçı olacak.

10- Gençlerbirliği, Osmanlı, Konya, Akhisar, Alanya ve Antalya arasındaki ligde kalma yarışında hangi takımlar güler?
G.BİRLİĞİ’ni bu gruba sokmamak lazım artık. Seneye Ankara’da Süper Lig takımı olacak. 1 mi olur, 2 mi olur bilemem ama 3 olmaz. Konya bu hafta ligde kalışını ilan edebilir. Akhisar ile Osmanlı’nın işi çok zor. Akhisar bu hafta Kayseri’de kaybetti diyelim. Osmanlı da Beşiktaş’ı yenerse Akhisar’la aynı puana gelir. Ve bu iki takım son hafta karşılaşacak.  Veya üçünün de kazandığını düşünelim. Akhisar 39, Konya 38, Osmanlı 36 puan. Son maçlar; F.Bahçe-Konya, Akhisar-Osmanlı. Futbolda var mı böyle neticeler? Var. Dolayısıyla Konya için, uzak da olsa bir tehlike mevcut. Tabii Alanya’yı da bu olayın dışında bırakmamak lazım.

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