Son dakika: Fenerbahçe bu sefer işi bitiriyor! Everton'dan transfer...
Geçtiğimiz sezonun başında gündeme gelmişti, yeni sezon için yine gündemde...
Mundo Deportivo, son dakika bilgisi olarak geçti... Takımıyla Copa America hazırlıkları yapan Kolombiyalı oyuncu, Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderilecek...
Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan kiralanması gündeme gelen Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası Everton'ın yolunu tutmuştu.
Sezona sakat başlayan, sezon içerisinde de sakatlık yaşayan Mina, Premier Lig'de sadece 13 maçta süre şansı bulabildi.
İspanyol Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Mina'yı kiralamak için girişimlere başladığını ve Kolombiyalı'nın yeni adresinin Türkiye olacağını yazdı.
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Mina'nın Barcelona günlerinden eğlenceli anları izleyelim...
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