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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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04.04.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Breel Embolo'yu listesine aldı

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Fenerbahçe, Breel Embolo'yu listesine aldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimler artıyor.

Avrupa ve Güney Amerika'da birçok yıldızla temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'in son hedefi Breel Embolo oldu. İsviçreli yıldız, Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyiyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kanat-forvet arayışına başlayan yönetim, 22 yaşındaki Embolo'yu kiralamak istiyor. Kısa süre içinde resmi temasların başlaması bekleniyor.

BÜYÜK BİR YATIRIM YAPTILAR
2016'da Schalke'nin büyük yatırım yaparak 26.5 milyon Euro'ya Basel'den transfer ettiği genç oyuncu beklentilerin altında kaldı. Alman kulübü bu nedenle kiralama formülüne sıcak bakıyor.

İSVİÇRE FORMASIYLA 4 GOL ATTI
Bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda 20 maça çıkan Embolo 5 gol ve 1 asistle oynadı. Yıldız futbolcu, İsviçre formasını ise 32 kez terletip 4 gol attı. 

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Fenerbahçe, Breel Emboloyu listesine aldı

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