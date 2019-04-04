Fenerbahçe, Breel Embolo'yu listesine aldı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimler artıyor.
Avrupa ve Güney Amerika'da birçok yıldızla temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'in son hedefi Breel Embolo oldu. İsviçreli yıldız, Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyiyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kanat-forvet arayışına başlayan yönetim, 22 yaşındaki Embolo'yu kiralamak istiyor. Kısa süre içinde resmi temasların başlaması bekleniyor.
BÜYÜK BİR YATIRIM YAPTILAR
2016'da Schalke'nin büyük yatırım yaparak 26.5 milyon Euro'ya Basel'den transfer ettiği genç oyuncu beklentilerin altında kaldı. Alman kulübü bu nedenle kiralama formülüne sıcak bakıyor.
İSVİÇRE FORMASIYLA 4 GOL ATTI
Bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda 20 maça çıkan Embolo 5 gol ve 1 asistle oynadı. Yıldız futbolcu, İsviçre formasını ise 32 kez terletip 4 gol attı.
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