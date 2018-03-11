'Fenerbahçe böyle oynamaz'
Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı Malatyaspor maçının devre arasında gazetemiz muhabiri Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
Devreyi Fenerbahçe 1-0 önde kapattı. Ne futbol oynadı ne bir organizasyon yapabildi. Fenerbahçe böyle oynamaz...Yeni Malatya eğer biraz şanslı olsa ilk devreyi önde bitirirdi. Fenerbahçe artık özüne dönmeli. Bu takımın adı Fenerbah.e sadece sahadaki hali vasat bir Anadolu takımı gibi...
İyi futbol iyi futbolcularla oynanır...Fenerbahçe'nin iyi futbolcular Mehmet Ekici ve Soldado kulübede. Eljif Elmas kadroda yok...Geri kalan vasat oyuncular ile sahada taraftarlarına tırnaklarını yediren bir Fenerbahçe var...
Aatif ne futbolu oynuyor belli değil. Sürekli top kaybı ve Fenerbahçe'nin ataklarını yavaşlatıyor. Fernandao ofsayttan çıkmıyor. Fenerbahçe adına tek olumlu şey duran toplardan bulunan sezonun 18. golü...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle