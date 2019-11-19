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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.11.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe borsada fark attı

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Fenerbahçe borsada fark attı

Fenerbahçe Kulübü'nün Borsa İstanbul'da 'FENER' koduyla işlem gören hisseleri yatırımcıyı güldürdü. 27 Mart tarihinde 6.06 TL'den işlem gören Sarı lacivertli ekibin hisseleri dün 16.67 TL'den işlem gördü.

Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen F.Bahçe'nin, Borsa İstanbul'da 'FENER' koduyla işlem gören hisseleri de yatırımcısının yüzünü güldürdü. Geçen sezon yaşanan kötü performansın ardından borsada hızla gerileyen ve 27 Mart'ta 6.06 TL'yi gören Fenerbahçe hisseleri, adeta yerlerde sürünüyordu. Buna karşılık geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 30 Nisan 2019'da 2.26'dan işlem gören hisseleri ise dün itibariyle 1.76 seviyesindeydi. 30 Nisan'da piyasa değeri 1 milyar 220 milyon TL'yi gören Galatasaray, dün itibariyle 912 milyon düzeyinde seyretti.

İKİ EZELİ RAKİBİNE 170 MİLYON FARK

27 Mart 2019'da Fenerbahçe hisseleri ligdeki kötü performansın ardından 6.06'ya gerilerken, şirketin piyasa değeri de 600 milyon civarındaydı. Yani Galatasaray, ezeli rakibinin borsada yaklaşık 1.5 katı değere ulaşıyordu. Ancak bu sezon işler tersine döndü. Fenerbahçe yakaladığı hızlı yükselişin ardından, piyasa değerinde de iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın ikisinin toplamını geçti. Dün itibariyle borsada Beşiktaş'ın piyasa değeri 505 milyon TL civarında olurken, G.Saray'la birlikte toplam değer 1 milyar 417 milyon TL'ye ulaştı. Bu değer 1 milyar 590 milyonluk değere ulaşan F.Bahçe'ye yetişmedi.

İKİNCİ SIRADA GALATASARAY VAR

Borsada işlem gören bir başka spor kulübümüz Trabzonspor'un da piyasa değeri son dönemde hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. 27 Mart 2019'da 200 milyon düzeyine gerileyen Bordo-Mavili şirketin piyasa değeri dün 345 milyon düzeyindeydi. Bu performansıyla yıl başından beri yatırımcısına en çok kazandıran şirket yüzde 136'lık artışla Fenerbahçe olurken, onu yüzde 42'lik artışla Galatasaray takip etti. Beşiktaş, yüzde 40'lık artışla taraftarına en çok kazandıran üçüncü spor şirketi oldu. Trabzonspor yüzde 34'le yatırımcısına en az kazandıran spor şirketi.

İŞLETME GELİRLERİNDE GALATASARAY ZİRVEDE

KPMG Football Benchmark'ın analizine göre son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euroluk işletme geliriyle zirvede yer aldı. 111 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise 99 milyon euroyla üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor'un işletme geliri ise 45 milyon euro… Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de 5 milyon euroyla Galatasaray oldu.

Fenerbahçe borsada fark attı

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