Fenerbahçe bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri
Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona eren ve üç yıldır formasını giydiği kulübe geçtiğimiz günlerde veda eden Alman santrfor Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi.
31 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili olarak Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesinden gelen son haberler ise Sarı Lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Site, Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Sarı Lacivertli yönetimin yıldız isim için resmi teklif yaptığını iddia ederken Premier Lig devi Liverpool'un da Kruse için devrede olduğunu duyurdu.
Haberde oyuncuyla bu gece oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir görüşme gerçekleştiren Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un Kruse'yi rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ifade edildi.
Fenerbahçe'ninse tecrübeli forvete ilk 11'de oynama garantisi verdiği ve bu nedenle oyuncuyu kadrosuna katmak için daha avantajlı olduğu öğrenilirken transferin önündeki tek engeli maddi konular olduğu belirtildi.
Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen'de çıktığı 36 maçta 12 kez fileleri havalandırırken 14 de asist kaydetti. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise tam 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Max Kruse'nin geçen sezon formasını giydiği Werder Bremen'e, Bayern'in attığı en güzel goller...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle