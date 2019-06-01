Fenerbahçe bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri
GeriFutbol Fenerbahçe bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
01.06.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri

Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona eren ve üç yıldır formasını giydiği kulübe geçtiğimiz günlerde veda eden Alman santrfor Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi.

31 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili olarak Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesinden gelen son haberler ise Sarı Lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Site, Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Sarı Lacivertli yönetimin yıldız isim için resmi teklif yaptığını iddia ederken Premier Lig devi Liverpool'un da Kruse için devrede olduğunu duyurdu.

Haberde oyuncuyla bu gece oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir görüşme gerçekleştiren Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un Kruse'yi rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'ninse tecrübeli forvete ilk 11'de oynama garantisi verdiği ve bu nedenle oyuncuyu kadrosuna katmak için daha avantajlı olduğu öğrenilirken transferin önündeki tek engeli maddi konular olduğu belirtildi.

Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen'de çıktığı 36 maçta 12 kez fileleri havalandırırken 14 de asist kaydetti. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise tam 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Max Kruse'nin geçen sezon formasını giydiği Werder Bremen'e, Bayern'in attığı en güzel goller...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Fenerbahçe bombayı patlatıyor | Transfer haberleri

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ali Koç ile Hasan Kartal bir araya geldi
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodrigues, herkesi büyüledi
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! | Transfer haberleri
Kana-Biyik'a en iyi teklif Beşiktaş'tan | Transfer haberleri