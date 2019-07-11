Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Juventus...
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Kadrosunu güçlendiren ve önemli transferlere imza atan sarı lacivertli ekip için İtalya'dan bir isim daha geldi. İtalyan gazeteciler son olarak Juventus'ta forma giyen Sami Khedira'nın Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığını iddia etti.
Spor Toto Süper Lig'de transferin şampiyonu olan Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi.
İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Juventus'un 32 yaşındaki orta sahası Sami Khedira'yı transfer etmek için düğmeye bastığını yazdı.
Juventus ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Alman futbolcu, 2010 yılında İspanyol devi Real Madrid'e 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, burada 5 yıl forma giydikten sonra da Juventus'a gelmişti.
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