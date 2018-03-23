Fenerbahçe, Boluspor'dan yarım düzine gol yedi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
23.03.2018 - 20:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Boluspor'dan yarım düzine gol yedi!

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Fenerbahçe, Boluspor'dan yarım düzine gol yedi!

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, hazırlık maçında kendi sahasında Fenerbahçe'yi 6-2 mağlup etti.

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Ergin Erdem (xxx), Önder Yılmaz (xxx)
BOLUSPOR: Ertuğrul (xxx) - Göksu (xxx) (Dk. 46 Furkan xxx), Alim (xxx) (Dk. 46 Diarra xxx), Franco (xxx) (Dk. 46 Renato xxx), Caner (xx), Burak (xxxx) (Dk. 59 Özgür xx), Akabueze (xxx)(Dk. 78 Mutlu xx), Santos (xxxx)(Dk. 46 İrfan xx), Ahmethan (xxx) (Dk. 46 Yusuf Emre xxxx), Guido Koçer (xxxx) (Dk. 65 Umut xxx), Sefa Yılmaz (xxx)
FENERBAHÇE: Volkan (x) - Şener (xx), Batuhan (xx), Antreas Kilit (xx) (Dk. 63 Yiğithan xx), Serhat (xx) (Dk.46 Erdem xx) (Dk. 73 Enes xx), Onur (xx), Ozan Tufan (xx), Samed (xx), Aatif (xx) (Dk. 46 Valbuena xx), Mehmet Ekici (xx) (Dk. 46 Juliano xx), Soldado (xx) (Dk. 46 Fernandao xx)
GOLLER: Dk. 14 Burak, Dk. 31 Andre Santos, Dk. 44 (P) Sefa, Dk. 51 Guido Koçer, Dk. 83 Mutlu, Dk. 86 Yusuf Emre (Boluspor) - Dk. 26 Aatif, Dk. 80 Fernandao (Fenerbahçe)
SARI KART: Alim (Boluspor)

Fenerbahçe, Boluspordan yarım düzine gol yedi

MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI:
12'nci dakikada ceza sahası içine giren Aatif’ın vuruşu üstten dışarı çıktı.
14’üncü dakikada kaleci Volkan'ın kalesinden uzak olduğunu gören Burak'ın yaklaşık 40 metreden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
18'inci dakikada savunmanın arkasına atılan derinlemesine pasta hareketlenen Soldado'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.
26'ncı dakikada ceza sahası içinde Soldado'nun pasıyla topla buluşan Aatif'ın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
31'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Andre Santos'un yaklaşık 25 metreden sert vuruşu kaleci Volkan'ın parmaklarının ucuna değerek ağlarla buluştu: 2-1.
44'üncü dakikada Onur'un müdahalesinde ceza sahası içinde Burak yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Sefa'nın kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-1.
51'inci dakikada soldan Caner'in yerden ortasına Guido Koçer vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.
54'üncü dakikada sağ kanattan Şener'in ortasına Fernandao vurdu, top direkten döndü.
69'uncu dakikada Caner'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Volkan kurtardı.
80'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandao topu ağlara gönderdi: 4-2.
83'üncü dakikada kaleci Volkan'ı geçen Mutlu ağları sarstı: 5-2.
86'ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Emre topu yerden köşeye gönderdi: 6-2.

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