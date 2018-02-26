Fenerbahçe bir Quaresma değil
Türkiye'deki en iyi derbisini oynayan ve iki muhteşem gole imza atan Ricardo Quaresma, tek başına ceza alanında Fenerbahçe'nin toplamnıdan daha fazla top attı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında Ricardo Quaresma'dan dikkat çeken istatistik.
Portekizli 21 topun 11'ini ceza sahasına yollarken Fenerbahçe'de bu denemede bulunan 10 oyuncu 19 denemede sadece 5 isabet kaydetti.
Beşiktaş ise toplamda 55 top yollarken 22 topu ceza sahasına indirdi.
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