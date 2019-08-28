Fenerbahçe - Bilcee Tekstil işbirliği
Fenerbahçe'nin voleybol takımları resmi tedarikçisi Bilcee Tekstil oldu.
Sarı lacivertli kulübün resmin internet sitesinden yapılan işbirliğiyle ilgili açıklama şöyle:
"Voleybol sporunun gelişiminde birçok ilki hayata geçirerek hem kadın hem de erkek voleybol branşlarında elde ettiğimiz sayısız başarılarla ülke sporunu dünyada önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçemizin, 2019-2020 voleybol sezonunda teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru Bil Group bünyesinde faaliyet gösteren aktif spor giyim markası Bilcee oldu.
Kulübümüzün, voleybol branşındaki ilk teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru olan Bilcee; Kadın Voleybol Takımımız Fenerbahçe Opet, Erkek Voleybol Takımımız Fenerbahçe HDI Sigorta ve altyapı takımlarımızın yanında olacak. Bilcee, Fenerbahçe Kulübü Voleybol takımlarının 2019-2020 sezonunda giyeceği kamp, antrenman ve maç günü ürünleri özel olarak tasarlandı.
Sarı Meleklerimizin ve sezonu iki kupa ile tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımlarımızın yeni sezonda kullanacağı Bilcee markalı maç, antrenman ve kamp ürünleri bu sezon itibariyle ilk kez taraftarlarımızla buluşacak.
Takımlarımızın formaları, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Maraton Fenerium Mağazası, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Kamp Tesisleri’nde bulunan Fenerium Mağazası ile Olivium AVM’de bulunan Bilcee mağazasından satışa sunulacak olup, söz konusu ürünlere www.fenerium.com ve www.bilcee.com internet satış sitelerinden de ulaşmak mümkün olacaktır.
Anlaşmanın kulübümüz ve Bilcee için başarılı bir işbirliği olmasını temenni ediyor, Bilcee’ye büyük Fenerbahçe ailemize hoş geldiniz diyoruz.
Kadın Voleybol Takımımız Fenerbahçe Opet ile Erkek Voleybol Takımımız Fenerbahçe HDI Sigorta’ya şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz."
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