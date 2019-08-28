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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
28.08.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Bilcee Tekstil işbirliği

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Fenerbahçe - Bilcee Tekstil işbirliği

Fenerbahçe'nin voleybol takımları resmi tedarikçisi Bilcee Tekstil oldu.

Sarı lacivertli kulübün resmin internet sitesinden yapılan işbirliğiyle ilgili açıklama şöyle:

"Voleybol sporunun gelişiminde birçok ilki hayata geçirerek hem kadın hem de erkek voleybol branşlarında elde ettiğimiz sayısız başarılarla ülke sporunu dünyada önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçemizin, 2019-2020 voleybol sezonunda teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru Bil Group bünyesinde faaliyet gösteren aktif spor giyim markası Bilcee oldu.

Kulübümüzün, voleybol branşındaki ilk teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru olan Bilcee; Kadın Voleybol Takımımız Fenerbahçe Opet, Erkek Voleybol Takımımız Fenerbahçe HDI Sigorta ve altyapı takımlarımızın yanında olacak. Bilcee, Fenerbahçe Kulübü Voleybol takımlarının 2019-2020 sezonunda giyeceği kamp, antrenman ve maç günü ürünleri özel olarak tasarlandı.

Sarı Meleklerimizin ve sezonu iki kupa ile tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımlarımızın yeni sezonda kullanacağı Bilcee markalı maç, antrenman ve kamp ürünleri bu sezon itibariyle ilk kez taraftarlarımızla buluşacak.

Takımlarımızın formaları, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Maraton Fenerium Mağazası, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Kamp Tesisleri’nde bulunan Fenerium Mağazası ile Olivium AVM’de bulunan Bilcee mağazasından satışa sunulacak olup, söz konusu ürünlere www.fenerium.com ve www.bilcee.com internet satış sitelerinden de ulaşmak mümkün olacaktır.

Anlaşmanın kulübümüz ve Bilcee için başarılı bir işbirliği olmasını temenni ediyor, Bilcee’ye büyük Fenerbahçe ailemize hoş geldiniz diyoruz.

Kadın Voleybol Takımımız Fenerbahçe Opet ile Erkek Voleybol Takımımız Fenerbahçe HDI Sigorta’ya şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz."

 

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