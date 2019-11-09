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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
09.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmiyor! 6.5 yıl, 16 resmi maç oldu...

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Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmiyor! 6.5 yıl, 16 resmi maç oldu...

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında yarın derbide karşılaşacağı Beşiktaş Sompo Sigorta'ya karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6,5 yılda oynadığı resmi maçların hiçbirini kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla deplasmanda alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'a galibiyet sevinci yaşatmadı.

Söz konusu 6,5 yılda oynanan 16 resmi maç da sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

- Ligde 7,5 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, rakibine ligde 7,5 yıldır maç kaybetmiyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de 77-74'lük skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 18 lig maçını da kazandı.

- Obradovic'in Beşiktaş'a karşı yenilgisi yok

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 16 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.

- Ataşehir'de tek galibiyet

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 2012 yılından bu yana iç saha maçlarını oynadığı Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sadece bir galibiyet alabildi.

Bu salonda rakibiyle 19 defa karşılaşan Fenerbahçe, 18'inden sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Ataşehir'de tek galibiyetini 9 Mayıs 2012'de aldı. Ataşehir'de bu maçtan oynanan 17 derbi de Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, Beşiktaşa kaybetmiyor 6.5 yıl, 16 resmi maç oldu...

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