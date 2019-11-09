Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmiyor! 6.5 yıl, 16 resmi maç oldu...
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında yarın derbide karşılaşacağı Beşiktaş Sompo Sigorta'ya karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.
Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6,5 yılda oynadığı resmi maçların hiçbirini kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla deplasmanda alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'a galibiyet sevinci yaşatmadı.
Söz konusu 6,5 yılda oynanan 16 resmi maç da sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.
- Ligde 7,5 yıldır kaybetmiyor
Fenerbahçe Beko, rakibine ligde 7,5 yıldır maç kaybetmiyor.
Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de 77-74'lük skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 18 lig maçını da kazandı.
- Obradovic'in Beşiktaş'a karşı yenilgisi yok
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.
Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 16 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.
- Ataşehir'de tek galibiyet
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 2012 yılından bu yana iç saha maçlarını oynadığı Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sadece bir galibiyet alabildi.
Bu salonda rakibiyle 19 defa karşılaşan Fenerbahçe, 18'inden sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Ataşehir'de tek galibiyetini 9 Mayıs 2012'de aldı. Ataşehir'de bu maçtan oynanan 17 derbi de Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
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