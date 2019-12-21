Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı galibiyet ve gol sayısında önde

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 350. kez karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 349 kez karşılaştı.



İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.



Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 482 golüne, Beşiktaş 440 golle karşılık verdi.







- Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 126 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 141 golüne, siyah-beyazlılar 140 golle yanıt verdi.



- Son maç berabere

Fenerbahçe ile Beşiktaş, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Siyah-beyazlılar adına goller Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerde goller Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

- Beşiktaş, son 24 maçta 4 kez kazanabildi



Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 24 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

- Son 17 maçta 19 kırmızı kart



İki takım arasında oynanan son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu.

Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.



- Fenerbahçe Kadıköy'de üstün

Süper Lig'in 16. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 56 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 21, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Fenerbahçe 77, Beşiktaş 71 kez gol sevinci yaşadı.

- Lig maçları

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var.

Taraflar, Ülker Stadı'nda 38 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 15, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 51 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 45 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 1-1 sona erdi.

- Fenerbahçe, evindeki son 17 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 17 maçı yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 17 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 7 kez de berabere kaldı.

- Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.



Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

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