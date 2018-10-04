Fenerbahçe Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

Bu akşam Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un mücadeleleri canlı yayınla ekranlarda olacak. Karşılaşmaların başlamasına saatler kala kanal bilgileri netleşen karşılaşmalar, futbolseverler tarafından an be an takip edilecek. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte, karşılaşma öncesi bazı detaylar

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ VE AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un karşılaşmaları, bu hafta da Bein Sports ekranlarında olacak. Mücadelelerin başlamasına saatler kala açıklama yapan Bein Sports;

19.55'te başlayacak olan Fenerbahçe- Spartak Trnava maçının beIN SPORTS HD1,

22.00'da başlayacak olan Malmö FF – Beşiktaş maçının beIN SPORTS HD1,

Yine 22.00'da başlayacak olan Standard Liege – Akhisarspor maçının ise beIN SPORTS HD2 kanallarından canlı izlenebileceğini açıkladı.

SPARTAK TRNAVA TEKNİK DİREKTÖRÜ LATAL: "RAKİBİMİZİN ÜZERİNDE KAZANMA BASKISI VAR"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Spartak Trnava'nın teknik direktörü Radoslav Latal, "Rakibimizin üzerinde kazanma baskısı var, onu değerlendirmeye çalışacağız." dedi.



Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Latal, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu söyledi.



Tamamen maça odaklandıklarını belirten Latal, "Biz kendi işimize bakacağız. Rakibimizin üzerinde kazanma baskısı var, onu değerlendirmeye çalışacağız. Rakibimizin durumu ne olursa olsun Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Harika oyuncuları olan kaliteli bir takım. Bizim için kesinlikle zor olacak." ifadelerini kullandı.



Çek teknik adam Ülker Stadı'nda çok iyi bir atmosfer olacağını düşündüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Böyle bir atmosferde oynamak oyuncularım için bir festival havasında olacak. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu bizim için avantaj değil, dezavantaj. Fenerbahçe'nin bu durumda olmamasını tercih ederdik. Bizim maçımızı kilit maç olarak görüyorlar. Normalde vereceklerinden daha fazla önem veriyorlar. Taraftar baskısından dolayı kendi genel durumlarını düzeltmek için ellerinden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacaklar."

ŞENOL GÜNEŞ: "İYİ FUTBOL OYNAYARAK KAZANMAK İSTİYORUZ"

Malmö Swedbank Stadı'nda oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Malmö maçıyla ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:



"Sıcak bir havadan soğuk bir havaya geldik, ama ben 3 gün önce de buraya gelmiştim. İnsanların sıcaklığını, mutluluğunu, huzurunu gördüm. Malmö güzel bir sahada maç yapmıştı, çok şirin, kutu gibi, küçük ama taraftarının desteğiyle iyi ambiyansı olan bir maç izledim. Bugünkü maçın da dostluk içerisinde, keyif içerisinde, keyifli futbol oynanarak geçmesini diliyorum. Tabii kazanmak için sahaya çıkacağız."



Malmö'nün iyi bir takım oyun oynadığını kaydeden ve daha önceki eleme maçlarında mağlubiyetinin olmadığının altını çizen Güneş, "Malmö son haftalarda oldukça başarılı oyunlarla sonuç almaya çalışan bir takım. Takım oyununu iyi oynayan fiziksel olarak da iyi olan bütün sistemlere geçiş yapabilen disiplinli iyi bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi de güçlü hissediyoruz ama zor bir maçı da bugün burada iyi futbol oynayarak kazanarak ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AKHİSAR'DA CİHAT ARSLAN'IN İLK AVRUPA MÜCADELESİ

Gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, bugün deplasmanda Standard Liege ile karşılaşacak. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak.



Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak.



Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

Sabah saatlerinde İzmir'den İstanbul aktarmalı olarak Belçika'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte Serginho ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor.



Akhisarspor'un rakibi Standard Liege'in kadrosunda geçen yıl Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic'in yanı sıra Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray'da mücadele eden Luis Pedro Cavanda yer alıyor.



Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.