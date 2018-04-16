Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası karşılaşması heyecanla bekliyor. İki takım şampiyonluk yarışında nefes kesen haftalar yaşarken, bu heyecana bir de Türkiye Kupası mücadelesi dahil olacak. Beşiktaş'ın sahasında oynanan ilk karşılaşmada taraflar yenişememiş ve mücadele 2-2'lik skorla sona ermişti. Şimdi gözler bu hafta oynanacak yarı final rövanş mücadelesine çevrildi. Peki Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Oynanan ilk müsabaka oldukça çekişmeli geçmiş ve zaman zaman gerginlik çıkan mücadelede 3 kırmızı kart çıkmıştı. Maçın 44. dakikasında Alper Potuk, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan çıkmış, Quaresma 52. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Son olarak 76. dakikada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmişti.
Mücadelenin ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlanırken, 82. dakikada Talisca'nın attığı golle skora eşitlik gelmiş ve mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.
Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesi 19 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele 20:30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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