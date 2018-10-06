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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
06.10.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beşiktaş SJ basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beşiktaş SJ basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Ligi, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile başlıyor. Avrupa Basketbolunda önemli derecede yol kateden takımların mücadele ettiği Tahincioğlu Basketbol Liginin ilk derbisi Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı olacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş Sompo Japan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi bazı detaylar

Fenerbahçe Beşiktaş Sompo Japan maçı ile basketbolda ilk derbi mücadelesi gerçekleşecek. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde sezona iyi biri başlangıç yapmak isteyen iki takımın çetin mücadelesi parkeye yansıyacak. Diğer taraftan Beşiktaş'ın yeni koçu Dusko İvanovic için ise ilk derbi olacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş Sompo Japan ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak. 17.30'da başlayacak olan karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak mücadeleyi, Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, THY Avrupa Ligi'nde de final oynayan Fenerbahçe, transfer döneminde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'i renklerine bağlarken, kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmedi.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezon öncesinde 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e mağlup oldu.

Başantrenörlüğe Dusko Ivanovic'i getiren Beşiktaş Sompo Japan ise kadrosunu Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Duşan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimlerle güçlendirdi.

İki ekip arasında geçen yıl normal sezonda oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün 17.30'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede saat 15.00'ten itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni sezon mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni heyecanla karşıladıklarını belirtti.

Türk basketbol tarihinin en yüksek rakamlı yeni yayın anlaşmasının, Süper Lig'in marka değerinin ne kadar arttığının bir kanıtı olduğunu ifade eden Türkoğlu, şunları aktardı:

"Organizasyonlarımızın Avrupa'nın en gözde ligleri arasında yer almasını sağlayan yüksek kalite ve rekabetin bu sezon da yaşanacağından hiç kuşkumuz yok. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak liglerimizin kalitesini artırmak kadar milli takımımızın başarıları için zemin oluşturmak gibi önemli görevlerimiz de var. Yeni yabancı kuralımız sayesinde önümüzdeki sezon Türk oyuncularımız kendilerini geliştirebilmek adına daha fazla süre alma fırsatı bulacaklar."

Federasyon olarak Basketbol Gençler Ligi'nin meyvesini almaya başladıklarını vurgulayan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:
"1934-1959 yıllarında başka branşlarla aynı çatı altında yönetilen basketbolumuzun müstakil bir federasyona kavuşmasının 60. yılını kutlayacağımız 2018-2019 sezonu başlarken; kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporcularımıza, hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar diliyor; basketbolseverlere keyif veren bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum."

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