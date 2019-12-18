Fenerbahçe - Beşiktaş maçının öğrenci biletleri satışa çıkıyor

Resmi açıklama şöyle;



"Fenerbahçemizin, Beşiktaş ile 22.12.2019 Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16. hafta müsabakası için Öğrenci Tribünü biletleri satışa çıkıyor.



Biletler 18.12.2019 Çarşamba günü (bugün) saat 15.00’da satışa çıkacaktır.



1 Ocak 1995 ve 31 Aralık 2003 yılları arasında doğan taraftarlarımız, öğrenci belgeleriyle birlikte stadımızda bulunan Passolig bilet gişesinden 65 TL karşılığında biletlerini temin edebilecek ve her öğrenci taraftarımız bir bilet satın alabilecektir."