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GeriFutbol Fenerbahçe - Beşiktaş maçından öğrendiğimiz 5 gerçek
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Futbol
23.12.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Beşiktaş maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği derbide öne çıkan 5 maddeyi Cengiz İzmitli değerlendirdi...

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ön plana çıkan 5 madde

GUSTAVO, ELNENY’Yi GEÇTi

Derbi öncesi en çok merak ettiğimiz Gustavo-Elneny eşleşmesinden kimin galip çıkacağı idi. Gustavo büyük fark attı. Brezilyalı futbolcu son derece kritik hamleler yaptı.

KAPTANLIK BANDI COŞTURDU

OZAN, bu sezona zaten çok iyi başlamıştı. Kaptanlık pazubandı onu daha da coşturdu. Dün sahanın en iyilerinden biriyd

YANAL’IN KRİTİK HAMLESİ

ERSUN Yanal’ın Zanka’nın yerine stoper mevkisinde, ondan çok daha hızlı ve oynamaya istekli olan Jailson’u oynatması, Fenerbahçe’nin galibiyetinde büyük rol oynadı.

LJAJIC YAPAMADI

ABDULLAH Avcı’nın ikinci yarıda oyunu yönetsin, hücumları canlandırsın diye aldığı Adem Ljajic, beklenenin çok altında oynadı.

REBOCHO İLE OLMAZ

REBOCHO’nun Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir kulüpte oynayacak kapasitede olmadığı gerçeği dün bir kez daha ortaya çıktı. Çok önemli hatalar yaptı.

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