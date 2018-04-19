Beşiktaş ile Fenerbahçe, 94 yıllık rekabette 347. kez karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam yapılacak rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor. Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

Tur ihtimalleri



Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak. Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak. Siyah Beyazlıların finale çıkabilmesi için Fenerbahçe karşısında galip gelmesi veya en az 3-3 olmak üzere gollü beraberlikler alması gerekiyor. Karşılaşmanın ilk maçtaki gibi 2-2’li skorla bitmesi halinde 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak ve eşitlik bozulmaz ise finale çıkan takımı penaltılar belirleyecek.

En Çok Oynanan Bahis 576 Fenerbahçe - Beşiktaş 1 MS1 2,30 6926 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 576 Fenerbahçe - Beşiktaş 1 12,30 %62,26 X2,90 %11,57 22,40 %26,18

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.

Kupada 17 maçtır yenilmiyor



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.



17. final için sahaya çıkıyor



Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak. Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı. Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti. Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı. Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.



Toplam 21 maç



Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 21 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 6 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.



Fenerbahçe 34 yıl sonra eledi



Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.



Üç finalde de Beşiktaş güldü



Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Kadıköy’de 13 yıl önce kazanamadı

Beşiktaş bu akşam akşam Fenerbahçe’yi yenerek finale kalırsa 13 yıllık Kadıköy hasretine de son vermiş olacak. Çünkü Fenerbahçe, 17 Nisan 2005’te tarihe geçen maç olarak nitelendirilen ve Beşiktaş’ın (Pancu’nun maçı kaleci olarak tamamlayıp) 4-3 kazandığı maçtan bu yana Kadıköy’de rakibine yenilmiyor. Bu süreçte oynanan 15 maçın 9’unu Fenerbahçe kazanırken 6 maç berabere bitti.

Rekabette 347. randevu



Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

İki takım arasında yüksek gerilim !..

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiler son yıllarda bir hayli gergin geçiyor.

Saha içi olayları, kırmızı kartlar ve maçtan sonraki günlerde yapılan açıklamalar ile etkisi günlerce süren gerginlikler derbilere damga vuruyor. Sadece son iki sezonda oynanan 6 derbide 10 kırmızı 34 sarı kartın çıkmış olması iki takım arasındaki atmosferi anlatmaya yeterli bir örnek.

Geçen sezon Vodafone Park Stadı’nda oynanan ve Beşiktaş’ın 0-1’lik skorla bu stattaki ilk resmi yenilgisini aldığı kupa maçında Tosic, kırmızı kart gören isimdi.Yine geçen sezonun 30.haftasında Vodafone Park’ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada ise Fenerbahçe 2 kırmızı kart görerek mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Bu sezon da geçen sezondan çok faklı olmadı ve kırmız kartlar yine havada uçuştu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’deki derbide Beşiktaş 2 Fenerbahçe 2 olmak üzere 4 kırmızı kart gördüler.1 Mart’taÿ Vodafone Park Stadı’nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan yarı final ilk maçında da kırmızı kart bolluğu vardı. Beşiktaş’tan Quaresma ve Fenerbahçe’den Alper ile Volkan Demirel kırmız kart gören isimler oldu. Quaresma’nın, gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alması ise uzun bir süre spor gündemini meşgul etti.