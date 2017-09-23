Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İki takımın ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasından ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Liderlik yolunda önemli bir adım atmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanından mutlu sonla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta canlı yayınlanacak?

Caner'e dolar şoku

Maç esnasında Fenerbahçe'den İnter'e, İtalyan kulübünden de Beşiktaş'a transfer olan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'e geçtiğimiz sezon Gökhan Gönül'e yapıldığı gibi Dolar'lı protesto yapılacak.

Son Haber:Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Beşiktaş maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.Sarı-Lacivertli ekipte durumu kritik olan savunma oyuncusu Martin Skrtel'in dev derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

KADROLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.

Kasığında sakatlığı bulunan ve hafta içinde yapılan antrenmanlarda denenen Martin Skrtel'in ağrıları geçmedi. Slovak futbolcu, Beşiktaş maçının kadrosundan çıkartıldı. Fenerbahçe'de derbi öncesinde Martin Skrtel şoku yaşanıyor. Slovak savunmacı, kasığındaki ağrıların artması nedeniyle Beşiktaş maçının kadrosundan çıkartıldı.

Hafta içinde özel program dahilinde çalışan ve zaman zaman da takımla birlikte antrenmanlara katılan Skrtel, kasığındaki sakatlığın geçmemesi ve ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yokluğunda Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın savunma göbeğinde Neto-Neustadter ikilisine görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Skrtel'in yanı sıra Nabil Dirar da bu maçta oynayamayacak. Tedavisi devam eden Dirar'ın Akhisar maçında sahada olması bekleniyor.

Slovak stoper, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanya deplasmanında oynamamıştı. Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe'nin defans hattında Neto’nun yanında Neustadter görev yapacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma BeinSports ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın hakemi ise Ali Palabıyık.

345. RANDEVU

Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş, 345. kaşrılaşacak.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 19.30'da Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Süper Lig'de 123. maça hazırlanan Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde sarı-lacivertli ekip, 45 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 38 kez kazandı. 39 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Ezeli rekabette oynanan son iki lig maçı da berabere bitti. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 8 lig maçından 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 3 kez de yenildi.

ÜLKER STADI KAPALI GİŞE

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiye taraftarların ilgisi bir hayli fazla... Yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet satışlarına taraftarlarımızın yoğun ilgisi sürmektedir. Bilet satışları şu ana kadar 21 bin 500 adeti geçmiş olup, bilet satışı halen devam etmektedir. (Kombine ve deplasman biletleri bu rakamlara dahil değildir)" denildi.

ALİ PALABIYIK'IN 3. DERBİSİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki yarın oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı... Genç hakem böylece kariyerindeki 3. derbisine çıkacak. Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı hakem, son derbisine bir başka Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çıkmıştı. Palabıyık'ın geçen sezon yönettiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Robin van Persie'nin golüyle 1-0 yendi. Palabıyık o maçta Tosic'i 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında bırakmıştı. 36 yaşındaki Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise geçen sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşadı. Palabıyık, bu sezon geride kalan 5 haftada Fenerbahçe'nin 2-2 biten Trabzon ve Beşiktaş'ın ise 1-0 kazandığı Karabük maçını yönetmişti.