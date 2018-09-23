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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.09.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine doğru

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine doğru

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Aleks Taşcıoğlu üstlenecek.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puanla istenileni veremedi. Aynı periyotta Beşiktaş ise 10 puan topladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de tüm oklar teknik direktör Phillip Cocu'ya döndü.  Ali Koç'un büyük umutlar ile Aykut Kocaman'ın yerine getirdiği Hollandalı teknik adam, camianın umutsuzluğuna çare olamadı.

HASAN ALİ VE SKRTEL YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden ve takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile Dinamo Zagrab maçı öncesi sakatlanan Martin Skrtel, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ligin 5'inci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçı öncesinde sakatlanarak takımını yalnız bırakan Hasan Ali, Beşiktaş maçında takımına destek olmak istiyor. Sağlık ekibinin yoğun çabası ile Beşiktaş maçına hazırlanan Hasan Ali Kaldırım için son karar maç günü verilecek. Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Zagreb maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlık geçiren ve mücadelede forma giyemeyen Skrtel de siyah-beyazlılara karşı forma giymek istiyor. Skrtel'in Pazartesi günü oynanacak maça kadar yetiştirilmesi ve karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'dan takıma dahil edilen ve sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, forma giyemeyecek.

COCU'NUN KOZLARI; SLIMANİ, AYEW VE BENZIA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb deplasmanında dinlendirdiği Andre Ayew, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Beşiktaş derbisine sakladı. Hollandalı teknik adamın forvette kullanmayı düşündüğü Ayew, Slimani ve Benzia sarı-lacivertli takımın önemli silahları haline geldi. Yaptığı toplantılarla oyuncularına Beşiktaş derbisinin önemini anlatan Cocu, bu üç oyuncuyla daha yakından ilgilenerek stadı dolduracak sarı-lacivertli taraftarın önünde Kadıköy'den galip ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Beşiktaş maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Benzia, Slimani"

En Çok Oynanan Bahis
  • 158Fenerbahçe - Beşiktaş
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BEŞİKTAŞ 14 YILDIR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı ekip, lig maçlarında Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005 yılında aldı. Türk futbol tarihine geçen ve hafızalardan silinmeyen karşılaşmada Beşiktaş rakibini 4-3 mağlup etmişti. Bu maçtan sonra oynanan 14 derbide ise Beşiktaş'ın galibiyeti bulunmuyor. 14 maçta Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken, 5 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

SON 6 DERBİDE 12 KIRMIZI KART
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda tansiyon bir hayli yüksek geçiyor. Son 6 derbide iki takım oyuncuları 12 kez kırmızı kart gördü. İki takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında sahaya çıktığı son 6 maçta toplamda 12 kez kırmızı kart çıkarken, bunların 6'sını Fenerbahçe, 6'sını ise Beşiktaş gördü.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kim kazanır?Süper Lig'de tüm gözler Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. Peki dev mücadeleyi kim kazanır? Hürriyet ekibi olarak sokağa çıktık ve futbolseverlere derbi tahminlerini sorduk. İşte sizlerden gelen derbi yanıtladı.
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