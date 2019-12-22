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Futbol
22.12.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Robin van Persie sürprizi!

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Robin van Persie sürprizi!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için Ülker Stadyumu'ndaki yerini aldı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının sürpriz bir konuğu vardı... Sarı lacivertli takımın eski futbolcularından Robin van Persie, Fenerbahçe - Beşiktaş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi.

Sosyal medyadan da paylaşımda bulunan Hollandalı eski futbolcu, eski takımına destek verdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Robin van Persie sürprizi

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