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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Robin van Persie sürprizi!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için Ülker Stadyumu'ndaki yerini aldı...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının sürpriz bir konuğu vardı... Sarı lacivertli takımın eski futbolcularından Robin van Persie, Fenerbahçe - Beşiktaş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi.
Sosyal medyadan da paylaşımda bulunan Hollandalı eski futbolcu, eski takımına destek verdi.
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