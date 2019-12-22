Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Derbi maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig’in en kritik mücadelesi (Fenerbahçe-Beşiktaş) geldi çattı. Ligde 16 . haftanın en önemli mücadelesi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak. 15. Haftada rakipleri karşısında mağlup olarak taraflarını üzen iki takım, Kadıköy'de galibiyet mücadelesi verecek. Ev sahibi Fenerbahçe ligde 25 puanla 5. Sırada yer alırken, konuk takım Beşiktaş 27 puanla 3. Sırada yer alıyor .Tarihlerinde toplam 290 resmi maça çıkan iki ekipten Fenerbahçe bu maçların 104’ünde galibiyet mutluluğu yaşarken; Beşiktaş 107 kez üstünlük sağlamıştı. Sarı lacivertli ekip Kadıköy’de oynadığı 63 maçın 27’sini kazanırken yalnızca 15 maçta rakibine mağlup oldu. Bu nedenle Fenerbahçe taraftarlarının galibiyet beklentisi büyük. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’de 5 Eksik

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

Sol bek ve kanat sıkıntısı



Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sol bek ve kanatlarda oynayan as oyuncularından yoksun çıkacak.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi sağ bek Nabil Dirar ile kapatmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de sol bek probleminin yanı sıra derbi öncesinde kanatlarda da eksikler dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan ve son maçlarda takımını yalnız bırakan Victor Moses'a, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues'in de eklenmesi teknik direktör Ersun Yanal'ın canını sıkıyor.

Ceza sınırında 3 oyuncu



Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Ersun Yanal'ın kadro tercihi merak konusu



Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda Beşiktaş karşısına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu.

Tecrübeli teknik adamın, savunmanın ortasında Serdar Aziz'in yanında Zanka ve Jailson alternatifleri bulunuyor.

Fenerbahçe'de merak edilen bir diğer pozisyon ise orta sahanın kanat bölgeleri olarak dikkati çekiyor.

Orta sahada Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılırken, diğer 2 forma için birçok ismin oynama şansı bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının bu pozisyonda Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ve savunmada oynatılmaması halinde Jailson gibi alternatifleri mevcut.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER



Teknik direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısına şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Dirar, Ozan, Emre, Gustavo, Kruse, Deniz, Muriç

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

Kadıköy performansı güven veriyor



Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Burak Yılmaz çıkış arıyor

Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz ise son 2 haftadaki suskunluğunu derbi maçıyla sonlandırmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçlarını kaçıran Burak, görev aldığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.



Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor filelerini penaltılarla havalandıran Burak, İttifak Holding Konyaspor maçında bir, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında ise iki gol kaydetti. Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etti. Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu, ligde peş peşe oynanan Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.