Fenerbahçe Beşiktaş derbi mücadelesi ile ligin 16. haftasında kritik bir derbi mücadelesi sahne alacak. Gözler bu hafta oynanacak derbiye çevrildi. Derbi öncesinde iki takımın dikkat çeken istatistikleri bulunuyor.. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde istatistikler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta golcü oyuncular Vedat Muric ve Burak Yılmaz, derbi maçta takımlarının en önemli gücü olacak. Muric sarı-lacivertli forma altında 14 maçta 9 gol atarken, Fenerbahçe bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Beşiktaş'ta bu sezon 10 maçta görev alabilen Burak Yılmaz, 5 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta gözler golcü oyuncular Vedat Muric ile Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.



Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric, görev aldığı 14 lig maçında 9 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Burak Yılmaz ise 10 karşılaşmada 5 defa gol sevinci yaşadı.



Fenerbahçe, Muric ile kazanıyor



Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 14 maçın 7'sinde takımına 9 gol kazandırdı. Sarı-lacivertli takım, Muric'in gol attığı 7 maçı da galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Muric'in fileleri ikişer kez havalandırdığı Gençlerbirliği maçını 5-2 kazanırken, Kasımpaşa'ya 3-2 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler, Kosovalı oyuncunun birer gol attığı İttifak Holding Konyaspor (5-1), Yukatel Denizlispor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Medipol Başakşehir (2-1) ve Gaziantep FK (5-0) maçlarını da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Muric'in gol kaydettiği 7 karşılaşmada 24 gol atarak 3,4 ortalama yakaladı.



Büyük maçları seviyor



Süper Lig kariyerine 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlayan Muric; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşamayı bildi. Gençlerbirliği formasıyla 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da görev yapan Kosovalı oyuncu; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol buldu.



İç sahada çok etkili



Vedat Muric, sarı-lacivertli formayla iç sahada etkili performansıyla da dikkati çekiyor. Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda yaptığı maçlarda 7 gol atan Muric, deplasmanda ise fileleri iki kez havalandırdı.



Burak Yılmaz çıkış arıyor



Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz ise son 2 haftadaki suskunluğunu derbi maçıyla sonlandırmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçlarını kaçıran Burak, görev aldığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor filelerini penaltılarla havalandıran Burak, İttifak Holding Konyaspor maçında bir, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında ise iki gol kaydetti. Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etti. Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu, ligde peş peşe oynanan Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.



Beşiktaş'taki derbi şansızlığını geçen sezon kırdı



Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da oynayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı. Söz konusu karşılaşmaya kadar Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide gol atamayan Burak, Vodafone Park'ta 25 Şubat'ta oynanan karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırmıştı.



Galatasaray formasıyla 2 derbi golü



Geçmiş sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı. Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.

Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor.

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'a 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.