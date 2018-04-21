Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Müge Anlı ve Esra Erol'u karşı karşıya getirdi
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar Esra Erol ve Müge Anlı’yı karşı karşıya getirdi. İkili, sundukları programlarında karşıt görüşleri dile getirdi. Fenerbahçeli olan ve tutuğu takımın formasıyla statta görüntülenen Müge Anlı, beşiktaşlı Zolga Zengin'i suçlarken; koyu beşiktaşlı olduğu bilinen Esra Erol, 'Bir futbolcunun ölmüş annesine küfretmek ne geleneğimize ne de insanlığımıza sığar." dedi.
Müge Anlı'nın Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili , "Taraftar her şeyi söyleyebilir" açıklamasının tersine Esra Erol, "Kimse futbolcuya küfretme hakkına sahip değil" dedi. Sahalardaki tartışma televizyonlara da taşındı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmaları gündüz kuşağı programcıları Esra Erol ve Müge Anlı’nın da gündemindeydi. Maçta Fenerbahçe formasıyla tribünde yer alan gelen Müge Anlı, programında olayları değerlendirirken, Beşiktaşlılığı ile bilinen Esra Erol da kendi programında mesaj gönderdi.
"Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak taraftara dönüp saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip seyirler yapabilelim."
ESRA EROL’DAN YANIT
Müge Anlı’nın bu ifadeleri sosyal medyada çok fazla tepki çekti. Siyah beyazlı taraftarlar o sözlerin kullanıldığı programın videosunu paylaşarak sitem etti. Esra Erol ise Müge Anlı'ya cevap niteliğindeki açıklamasında şu sözleri sarf etti:
Gerçek taraftarları bir tarafa bırakıyorum, kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takımı tutarsanız tutun, sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz. Unutmayı o sahadaki de insan, onun da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş ailesine ya da aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne insanlığımıza sığar. Tüm takımlarının gerçek taraftarlarına sesleniyorum. İçinizdeki futbol teröristlerini bir an önce temizleyin. Bizlere ve sizlere yakışan budur.
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