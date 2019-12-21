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Futbol
AA
21.12.2019 - 20:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı

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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavileri süren Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı


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