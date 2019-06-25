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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İstanbul DHA
25.06.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi davasına başlandı! 'Şenol Güneş'e isabet ettiğini düşünmüyorum'

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi davasına başlandı! 'Şenol Güneş'e isabet ettiğini düşünmüyorum'

Geçen yıl Kadıköy Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 46 kişi hakkında açılan davaya başlandı.

Sanık Mehmet Serhan Yurttaş ise savunmasında, maçın atmosferi içinde kalem kapağını sahaya doğru fırlattığını belirterek, "Attığım kalem kapağının mağdur Şenol Güneş'e isabet ettiğini düşünmüyorum. Suçsuz olmakla birlikte burada olduğum için pişmanım. Keşke böyle bir suçlamanın içinde olmasaydım. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanıklardan İbrahim Çam, maçın atmosferi içinde sinirlendiğini, iki adet madeni parayı sahaya doğru fırlattığını belirterek, "Yanımda oğlum vardı, ona iyi örnek olamadığım için üzgünüm ve pişmanım" dedi.

Kadıköy'de 19 Nisan 2018 tarihinde Fenerbahçe Ülker Stadyumu'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin 46 kişi hakkında açılan davaya, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan 30'u duruşmaya katılırken, müştekiler Şenol Güneş, Ricardo Quaresma ve Caner Erkin duruşmaya katılmadı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların sorgusuna geçildi.

"YANIMDA OĞLUM VARDI, ONA İYİ ÖRNEK OLAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM"

Sanıklardan İbrahim Çam, maçın atmosferi içinde sinirlendiğini, iki adet madeni parayı sahaya doğru fırlattığını belirterek, "Yanımda oğlum vardı, ona iyi örnek olamadığım için üzgünüm ve pişmanım" dedi.

Bir an öfkesine yenik düştüğünü söyleyen sanık İbrahim Yenibayrak, "Sahaya para fırlattığım doğrudur ama bulunduğum yer itibariyle futbolcu Caner'i yaralamaya teşebbüs etmem mümkün değildir.

Tutuksuz sanık Kadir Pıtırak da savunmasında maçın atmosferi içinde sinirlenerek sahaya çakmak fırlattığını, "Çakmak herhangi bir kişiye isabet etmedi. Pişmanım" dedi.

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"ATTIĞIM KALEM KAPAĞININ ŞENOL GÜNEŞ'E İSABET ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Sanık Mehmet Serhan Yurttaş ise savunmasında, "İlk hazırlanan polis fezlekesinde benim çakmak atabileceğim şüphesinden bahsediliyor. Ben sigara kullanmam, bu nedenle çakmak taşımam. Maçın atmosferi içinde sinirlendim ve yanımda taşıdığım kalemin kapağını hedef gözetmeksizin attım. Attığım kalem kapağının mağdur Şenol Güneş'e isabet ettiğini düşünmüyorum. Suçsuz olmakla birlikte burada olduğum için pişmanım. Keşke böyle bir suçlamanın içinde olmasaydım. Beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da maçın atmosferi içinde bazı maddeleri hedef gözetmeksizin sahaya fırlattıklarını kabul ederken, beraatlerini talep ettiler.

SEYİRDEN MEN CEZALARI KALDIRILDI

Sanıkların seyirden men cezasını kaldıran mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nde 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan derbi maçında olaylar çıkmış, olaylar üzerine maç tatil edilmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 46 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede 3 şüphelinin Şenol Güneş'e, 5 şüphelinin Ricardo Quaresma'ya, 2 şüphelinin de Caner Erkin'e yabancı madde attıkları, 3 maddenin Şenol Güneş'e isabet ederek yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede şüpheliler için, "Silahla yaralama", "Spor alanlarına yasak madde sokmak", "Silahla yaralamaya teşebbüs, "Yasak madde kullanmak" 3 aydan 2.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı!Derbide çıkan olaylar sonrası Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. İşte o görüntüler..
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