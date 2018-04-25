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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
25.04.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının tarihi belli oldu... Maç ne zaman?

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Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının tarihi belli oldu... Maç ne zaman?

19 Nisan Perşembe günü; Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. TFF tarafından alınan kararla birlikte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçın kaldığı dakikadan itibaren seyircisiz bir şekilde devam edecek. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadelesi geçtiğimiz hafta çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından maçın 57. dakikasında tatil edilmişti. Bu kararın ardından maçın tekrardan oynanıp oynanmayacağı ise meçhuldu. Türkiye Futbol Federasyonu gerçekleştirdiği toplantıyla birlikte maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını aldı. Böylelikle Fenerbahçe Beşiktaş maçı maçın 57. dakikasından itibaren seyircisiz bir şekilde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman oynanacak?

İşte olaylı derbinin cezaları:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar ile ilgili kararlarını açıkladı. Fenerbahçe, 3 maçı seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL para cezası alırken, Beşiktaş, 47 bin 500 TL para cezası aldı. Siyah-beyazlı futbolcu Pepe ile Tolga Zengin'e ise 1 maç ceza verildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tarihini TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

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