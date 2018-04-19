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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Beşiktaş derbi maçının ilk 11'leri belli oldu... Maç saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GeriSpor Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının ilk 11'leri belli oldu... Maç saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Spor Arena
19.04.2018 - 19:41, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının ilk 11'leri belli oldu... Maç saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının ilk 11'leri belli oldu... Maç saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı için heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Yarı finalin ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrılarak büyük bir avantaj elde etmişti. Mücadele öncesinde karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Maçın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Yarı final ilk maçında Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak saha avantajını kaybetmişti. Fenerbahçe bu akşam mücadeleyi kazanıp finale adını yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımında ilk 11'leri açıklandı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

Kupa rekabetinde Beşiktaş üstün.. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam yapılacak yarı final rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların bu organizasyonda rakibine üstünlüğü bulunuyor. ki takımın Türkiye Kupası'nda daha önce 13 eşleşmesinin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti. Taraflar arasında kupada yapılan 21 maçtan 11'ini siyah-beyazlılar, biri hükmen olmak üzere 4'ünü sarı-lacivertliler kazandı. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'i

Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Talisca, Negredo.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 94 yıllık rekabette 347. kez karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam yapılacak rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor. Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

Beşiktaşlı taraftarlar Ülker Stadyumu'nda!Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu’nda... 30 otobüsle Vodafone Park’tan hareket eden siyah-beyazlı taraftarlar polis eskortu eşliğinde stada giriş yaptı. Girişler esnasında 3 Beşiktaş taraftarı gözaltına alınırken bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlikler yaşandı.
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Tur ihtimalleri

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak. Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak. Siyah Beyazlıların finale çıkabilmesi için Fenerbahçe karşısında galip gelmesi veya en az 3-3 olmak üzere gollü beraberlikler alması gerekiyor. Karşılaşmanın ilk maçtaki gibi 2-2’li skorla bitmesi halinde 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak ve eşitlik bozulmaz ise finale çıkan takımı penaltılar belirleyecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 576Fenerbahçe - Beşiktaş
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    MS1
    2,15
    27457kez oynandı
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.

Kupada 17 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

Fenerbahçe 34 yıl sonra eledi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.

Üç finalde de Beşiktaş güldü

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Kadıköy’de 13 yıl önce kazanamadı

Beşiktaş bu akşam akşam Fenerbahçe’yi yenerek finale kalırsa 13 yıllık Kadıköy hasretine de son vermiş olacak. Çünkü Fenerbahçe, 17 Nisan 2005’te tarihe geçen maç olarak nitelendirilen ve Beşiktaş’ın (Pancu’nun maçı kaleci olarak tamamlayıp) 4-3 kazandığı maçtan bu yana Kadıköy’de rakibine yenilmiyor. Bu süreçte oynanan 15 maçın 9’unu Fenerbahçe kazanırken 6 maç berabere bitti.

Rekabette 347. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

 

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