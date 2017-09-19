Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta? İşte bilet fiyatları

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak. 19:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için yarın satışa sunulacak biletlerin fiyatı, 80 ile 400 lira arasında değişiyor
Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre biletler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için yarın satışa çıkarılacak.
Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için 20 Eylül Çarşamba günü satışı yapılacak derbi biletleri, 21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacak. Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satışı yapılacak biletlerin fiyatları şöyle:
Okul açık-Migros tri?bünü: 80 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 100 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 180 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 200 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 230 lira
Maraton alt E blok: 275 lira
Fenerium alt E blok: 300 lira
1907 tribünü: 400 lira
Fenerbahçe’ye Dirar şoku
Fenerbahçe’nin deplasmanda 4-1 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar’ın Beşiktaş derbisine yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Mücadelenin 32. dakikasında sakatlanarak yerini Mehmet Ekici’ye bırakan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bugün MR’ı çekildi. MR sonucunda Faslı futbolcunun kasığında 1. dereceden yırtık olduğu tespit edildi.
Futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 23 Eylül Cumartesi Ülker Stadı’nda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.