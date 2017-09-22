Kocaman ile Güneş 19. randevuda.. Süper Lig'de 23 Eylül'de karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 1 maç üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Kocaman, çeşitli takımlarla Güneş'in ekiplerine karşı 18 maçta 7 galibiyet aldı. Güneş'in çalıştırdığı takımlar ise Kocaman'ın ekipleri karşısında 6 galibiyet elde etti

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında, Güneş'e karşı 7 maçta sadece bir kez kaybetti. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 6 maçta 2 galibiyet aldı. Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyetlerde 1 maç üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı 23 Eylül Cumartesi akşamı saat 19:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş, 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 7 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 5 maçta da berabere kaldı.

Kocaman ve Güneş ilk kez, 23 Ocak 2005'te bir Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, Kocaman'ın ekibi Malatyaspor'u 20'la geçerek tur atlamıştı. Kocaman; Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe, Güneş ise Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi. İki teknik adam, 12 yıl önce başlayan rekabette, 19. randevuya 23 Eylül'de Kadıköy'de çıkacak.



Kocaman, Fenerbahçe'de bir kez yenildi



Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Şenol Güneş'in takımlarına karşı başarılı bir performans ortaya koyuyor. Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'a karşı 7 kez mücadele etti. 7 karşılaşmada, Fenerbahçe 4 galibiyet elde etti, 2 beraberlik aldı ve bir kez mağlup oldu. Güneş'in çalıştırdığı bordomavili ekip, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da sahasında 32 yendi. Daha sonra Kocaman, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 6 maçta da Şenol Güneş'e galibiyet sevinci yaşatmadı.



Kocaman, Kadıköy'de Güneş'e kaybetmedi



Aykut Kocaman, Şenol Güneş'e karşı Kadıköy'de hiç yenilmedi. Kocaman, sarılacivertli takımın başında, Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Kadıköy'de 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı.



Güneş, Kocaman'a karşı Beşiktaş'la 2 galibiyet aldı



Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 6 maçta 2 galibiyet elde etti. Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Kocaman, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a karşı, ligde 51 ve 40 gibi farklı yenilgiler yaşadı. Buna karşın Kocaman'ın öğrencileri, Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı ikisi Türkiye Kupası, biri Süper Lig olmak üzere 3 defa mağlup etti, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe’de derbi planı hazır

Dirar’ın yokluğunda Giuliano sağ kanada geliyor, orta alan ve forvet arkası Alper Potuk’un Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’de bazı taşlar yerinden oynuyor, sakatlığı atlatmak üzere olan oyuncular da takıma dönüyor. Beşiktaş ve Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalan ve derbiyi her zamankinden fazla önemseyen Fenerbahçe cephesinde hazırlıklar ve taktik analizler tamamlanmak üzere. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Dirar’ın yokluğunda bu boşluğu Giuliano ile doldurmaya hazırlanıyor. Giuliano’nun sağ kanada Alper Potuk’un da orta sahaya çekilmesi üzerinde duruluyor. Böylelikle hem orta alanın direncini artırmayı hem de sağ kanatta hücum etkinliğini düşürmemeyi ve daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Kocaman derbiden galibiyet ile ayrılıp rahat bir nefes almayı planlıyor.

Savunma sağlama alınıyor

Öte yandan Skrtel’in takımla çalışmalara başlaması stoper hattını NetoSkrtel ’in oluşturacağı anlamına geliyor. Mehmet Topal da iyileşti. JosefOzan ikilisinden iyi verim alan Aykut Kocaman, ön libero kararında zorlanacak. Topal’ın Skrtel iyileşmezse stoper oynama ihtimali de var.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Sakatlığı süren Adriano Correia, çalışmada yer almadı. Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı süren Adriano Correia, katılmadı. Sahada kısa süreli yürüyüş yapan tecrübeli oyuncu, daha sonra salonda belirlenen programı uyguladı.

Beşiktaş, derbi mücadelesinin ikinci idmanında pas çalışması sonrası yarım sahada çift kale maç oynadı. Antrenman sonrası Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca, özel serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu sezon ligde yaptığı maçların ilk devreleri daha gollü geçiyor Sarılacivertliler, bu sezon ilk ve ikinci yarılarda altışar gol atarken, ilk devrelerde 6, ikinci 45 dakikalarda 3 gol yedi Siyahbeyazlı ekip, ilk yarılarda 5 gol atıp 2 gol yerken, ikinci devrelerde 4 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde 1 gol gördü Beşiktaş'ın bu sezon yediği 3 golün 2'si, maçların 23. dakikalarında geldi



Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'ndaki derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu sezon ligde yaptığı maçların ilk yarısı gol bakımından hareketli geçiyor. Ligde geride kalan 5 haftada Fenerbahçe, ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 1 müsabakayı mağlubiyetle tamamladı. Haftayı 8. sırada tamamlayan sarılacivertli ekip, bu maçlarda rakip filelere 12 gol gönderirken, kalesindeki 9 gole engel olamadı. Lider Galatasaray'ın ardından averajla 2. sırada yer alan Beşiktaş ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyahbeyazlı takım, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, filelerinde 3 gol gördü.



Fenerbahçe, ilk yarıda gol yiyor

Lige istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı 5 maçın ilk yarılarında yediği gollerle dikkati çekti. Müsabakaların ilk ve ikinci yarılarında altışar gol atan sarılacivertli takım, ilk yarılarda 6 gol yedi. Fenerbahçe, ikinci yarılarda ise rakiplerinin 3 golüne engel olamadı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın öğrencileri, mücadelelerin on beşer dakikalık bölümlerine bakıldığında ise en çok golü ilk ve ikinci yarının son 15 dakikalarında buldu. Fenerbahçe, 3145 ve 7690 dakika aralıklarında üçer kez gol sevinci yaşadı.



Sarılacivertliler en az golü ise ilk 15 dakika ile 4660 dakika aralığında attı. Fenerbahçe, maçların bu bölümlerinde birer kez golle buluşabildi. Fenerbahçe'nin en çok gol yediği dakikalar ise üçer golle ilk 15 ve 3145 dakika aralıkları oldu. Sarılacivertli takım, 1630 ve 6175 dakika aralığında ise kalesini gole kapadı.



Beşiktaş, ilk yarıda atıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, bu sezon lig maçlarında en çok golü ilk devrelerde attı. Ligin geride kalan 5 haftasında 9 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, bu gollerin 5'ini ilk yarılarda buldu. Siyahbeyazlılar, ikinci yarılarda ise rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Yaptığı 5 maçta kalesinde 3 gol gören Beşiktaş, bunların 2'sini ilk yarılarda, 1'ini ise 2. yarılarda yedi. Beşiktaş'ın maçların on beşer dakikalık bölümleri incelendiğinde ise, en çok golü 3 kez ile 6175 dakika aralığında attığı görülüyor. Siyahbeyazlılar, 115 ve 3145 dakika aralığında rakip filelere ikişer gol gönderirken, 4660 dakika aralığında gol bulamadı. Beşiktaş, 5 maçta yediği 3 golün 2'sini 1630, 1'ini de 7690 dakika aralığında kalesinde gördü. Siyahbeyazlı ekip, 115, 3145, 4660 ve 6175 dakika aralıklarında kalesini gole kapattı.



Beşiktaş'ın 23. dakika şanssızlığı

Beşiktaş, bu sezon kalesinde gördüğü 3 golün 2'sini aynı dakikada yedi. Ligin ilk 5 maçının 3'ünde kalesini gole kapatan siyahbeyazlı takım, kalan 2 mücadelede filelerine giden 3 gole engel olamadı. Kasımpaşa'dan 2, Bursaspor'dan 1 gol yiyen Beşiktaş, 2 karşılaşmanın da 23. dakikalarında kalesinde gol gördü. Siyahbeyazlılar, Kasımpaşa maçının 23. dakikasında Markus Neumayr, Bursaspor mücadelesinin 23. dakikasında ise Dzon Delarge'nin attığı golleri engelleyemedi.