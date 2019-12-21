Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman?

Süper Lig'in 16. haftasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşmaya hazırlanırken, iki takım arasında oynanacak maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. 2019'un son derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

SOL BEK VE KANAT SIKINTISI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sol bek ve kanatlarda oynayan as oyuncularından yoksun çıkacak.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi sağ bek Nabil Dirar ile kapatmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de sol bek probleminin yanı sıra derbi öncesinde kanatlarda da eksikler dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan ve son maçlarda takımını yalnız bırakan Victor Moses'a, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues'in de eklenmesi teknik direktör Ersun Yanal'ın canını sıkıyor.

CEZA SINIRINDA ÜÇ OYUNCU

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

KADIKÖY GÜVEN VERİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.