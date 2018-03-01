'Fenerbahçe beraberlikle dönerse...'
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geleceği mücadele öncesi gazetemiz Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Kupası yarı finale mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bu maç öncesi Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
Kocaman kupadan çok ligi düşünmüş. Valbuena’yı neden oynatmadığı sorusuna hafta sonu önemli bir maç olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Demek ki Valbuena, Akhisar maçında ilk 11’de
Bu maçların 2 ayaklı olması heyecan dozajını düşürüyor. Rövanş yakın tarihte olsa hadi neyse ama rövanş tarihi de uzun zaman sonra. Bu nedenle maçın heyecan dozajı çok düşüyor
Fenerbahçe bir beraberlikle dönerse Kadıköy’de turu geçer. Sarı lacivertlilerin bir gol bulacağını düşünüyorum. Volkan’a da bu maçta önemli iş düşecek.
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