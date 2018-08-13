Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Benfica maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın Benfica ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçında taraftarının desteğiyle beraber turu geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 14 Ağustos Salı günü Benfica'yla karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de moraller oldukça yüksek. Fenerbahçe, yarın akşam Kadıköy'de oynanacak olan rövanş karşılaşmasında, taraftarının da desteğiyle birlikte galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 14 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Heyecanla beklenen mücadele D-Smart'ın Spor SMART 77. kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?
Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi Play-Off'una kalabilmesini için rakibini her türlü 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Bir başka ihtimal ise 1-0'lık galibiyet. Fenerbahçe Benfica'yı 1-0 yenerse maç uzatmala gidecek. Uzatmalarda da skor değişmezse Play-Off'a yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Benfica'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde sarı lacivertli ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular yaptıkları pas ve top kapma çalışması ile idmanı sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı kaydedildi.
Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Aatif, İsmail ve cezası bulunan Josef de Souza idmanda yer almayan isimler oldu.
FENERBAHÇE PORTEKİZ TAKIMLARI İLE 12. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 12. sınavına çıkacak.
Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan son Benfica maçıyla birlikte Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü
Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.
BENFİCA’YA KARŞI TATSIZ ANILAR
Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica’ya karşı tatsız anılara sahip.
Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0’lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.
Fenerbahçe, Benfica’yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica’yı Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.
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