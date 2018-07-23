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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
23.07.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman oynanacak? Benfica'yı tanıyalım

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Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman oynanacak? Benfica'yı tanıyalım

Fenerbahçe Benfica maçı için taraftarların araştırması başladı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ilk maçı Portekiz ekibi Benfica ile oynayacak. Daha önce tarihlerinde 4 kez karşılaşan ekipler, bu maçlarda ikişer galibiyet elde etti. En son 2012/13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde Yarı Final çıktığı Benfica karşılaşmasından totalde 3-2'lik bir skorla elenen Fenerbahçe, finale çok yaklaşmıştı. Peki, bir nevi o dönemin hesaplaşması niteliği taşıyan Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman oynanacak? İşte, UEFA'nın yaptığı maç tarihleri açıklaması

Benfica karşısında 2012/13 sezonunun intikamını alma fırsatı yaklayan Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Daha önce Avrupa Ligi Yarı Finalinde Benfica ile karşılaşan ve bu karşılaşmalardan totalde 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu kez teknik patron Cocu önderliğinde yeni bir fırsat yaratmaya odaklanacak. Peki, on binlerce taraftarın merakla araştırdığı Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman oynanacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçı Portekiz ekibi Benfica'nın evinde oynayacak olan Fenerbahçe, UEFA'nın belirlediği tarihe göre bu karşılaşmayı 7-8 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos tarihinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin hangi kanalda izlenebileceği henüz bilinmiyor.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Portekiz'in Benfica takımı, tarihindeki önemli başarlarıyla dikkati çekiyor.
Lizbon temsilcisi, Portekiz Ligi'nde geride kalan sezonu 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 81 puanla tamamladı.

Benfica, 88 puanla şampiyon olan Porto'nun ardından ikinci sırada yer aldı ve Fenerbahçe gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda başlama hakkı elde etti.

Porto, Sporting Lizbon ve Braga ile Portekiz futbolunun önde gelen ekiplerinden olan Benfica'nın tarihinde bir çok önemli başarısı bulunuyor.
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden önceki format olan ve dönemin Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı. Portekiz temsilcisi, bu organizasyonda 1960-1961 ve 1961-1962 sezonlarında iki sezon üst üste şampiyonluğa uzandı.

Benfica, Portekiz Ligi'nde 36 kez şampiyon olurken, Portekiz Kupası'nda 26 kez mutlu sona ulaştı. Lizbon temsilcisi, 7 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

BENFİCA'YA KARŞI TARİHİ HEZİMET

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini Benfica'ya karşı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turda Benfica ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 7-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da tarihinin en farklı yenilgisini gördü.

Fenerbahçe, İstanbul'daki ikinci maçı Engin Verel'in golüyle 1-0 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.

BENFİCA İLE 4 KEZ KARŞILAŞTI

Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi.

1975-1976 sezonundaki eşleşmenin ardından Fenerbahçe ile Benfica, 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı.

İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 3-1 kaybederek, finale çıkma şansını yitirdi.

PORTEKİZLİLERLE 10 MAÇ

Fenerbahçe, Portekiz temsilcileriyle tarihinde 10 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da farklı kulvarlarda Benfica ile 4, Vitoria Guimaraes, Porto ve Braga ile ikişer kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Portekiz takımlarıyla oynadığı maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesindeki 21 gol engel olamadı.

MAÇLARINI LİZBON'DA OYNUYOR

Benfica, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor.

1954 yılında inşa edilen stat, 2002 yılında yıkılarak yeniden yapıldı. 66 bin 147 kişi kapasiteye sahip stat, 2004 Avrupa Şampiyonası finaline de ev sahipliği yaptı.  

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