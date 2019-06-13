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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
13.06.2019 - 01:17, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'ya para cezası

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Fenerbahçe Beko'ya para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Kulübünün 86 bin 250 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

TBF'den yapılan açıklamada, play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ikinci maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon içinde beşinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle kurulun, sarı-lacivertli kulübe 75 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Ayrıca, eylemin "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" nedeniyle ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak takdiren, Fenerbahçe Kulübünün 11 bin 250 lira daha para cezası almasına karar verildiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüp böylece oy birliğiyle toplam 86 bin 250 lira para cezası aldı. Fenerbahçe Beko'ya play-off final serisinin ilk maçının ardından da 61 bin 250 lira para cezası verilmişti.

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