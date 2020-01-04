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GeriBasketbol Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally: ''Çok heyecanlıyım''
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Basketbol
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Haber Giriş: 04.01.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally: ''Çok heyecanlıyım''

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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally: ''Çok heyecanlıyım''

Fenerbahçe Beko'ya yeniden transfer olan ABD'li basketbolcu James Nunnally, sarı-lacivertli ekiple antrenmana çıktı.

FBTV'ye açıklama yapan Nunnally, "Fenerbahçe’ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım. Çok uzun bir zamanımız var. Kaybedilmiş bir şey yok. Özellikle Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi oynadı. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Daha önce iki sezon sarı-lacivertli formayı giyen Nunnally, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Bekonun yeni transferi James Nunnally: Çok heyecanlıyım


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