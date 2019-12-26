Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı.

Deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin 525. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...

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