Fenerbahçe Beko'nun gençleri üçüncü oldu!
Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Pınar Karşıyaka’yı 85-62’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, üçüncü oldu.
Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Pınar Karşıyaka’yı 85- 62’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, üçüncü oldu.
İlk çeyreği 15-14 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka karşısında ikinci periyotta oyunun temposunu kontrol eden Fenerbahçe, son 10 dakikalık bölüme girilirken durumu 62-43 ’e getirdi.
Oyun kontrolünü bırakmayan Kanarya sahadan 85-62 galip ayrıldı.
Maçın en değerli oyuncusu, Fenerbahçe’den David Mutaf (24 sayı, 5 asist) seçildi.
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