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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
19.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'da Lauvergne gerçeği? Neden oynamıyor?

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Fenerbahçe Beko'da Lauvergne gerçeği? Neden oynamıyor?

Fenerbahçe Beko'da Joffrey Lauvergne'nin durumu merak konusu olurken, Fransız yıldızın forma giymemesinin sakatlık harici bir durum olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fatih Saboviç / Spor Arena | THY EuroLeague play-off serisi ilk maçında mağlup ettiği Zalgiris Kaunas’a ikinci maçta 82-80 yenilen ve 1-1’lik seride Litvanya etabına geçecek olan Fenerbahçe Beko’da en çok merak edilen konulardan biri de Joffrey Lauvergne...

Yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzun süredir uzak kalan Lauvergne’in, play-off serisinin devamında takıma katılıp katılamayacağı sorulan koç Obradovic, “İmkansız” yanıtını vermişti.

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Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe’nin Fransız uzununun sakatlıktan değil farklı sebeplerden ötürü parkeye çıkmadığına dair ihtimaller konuşuluyordu.

Alınan bilgilere göre; Lauvergne’in yalnızca sakatlığının tedavi sürecinin uzadığı, herhangi farklı bir konudan dolayı hiçbir problem olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Beko’nun, öncelikli hedefi olan Zalgiris’i saf dışı bırakması durumunda Lauvergne’in Final Four’da hatırı sayılır bir ihtimal dahilinde tekrar formasına kavuşabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Beko Zalgiris'e kaybetti!THY Euroleague Play-Off müsabakası ikinci maçında Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris Kaunas’a 82-80 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, oynadıkları oyun için Zalgiris’i tebrik ederek, "Çok iyi basketbol oynadılar. İlk maçtan sonra söylediğim gibi reaksiyon göstermeleri normal. Ne kadar maçı kazanacak noktaya gelecek olsak da onlar kesinlikle kazanmayı hak ettiler" ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe Bekoda Lauvergne gerçeği Neden oynamıyor

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