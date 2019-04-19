Fenerbahçe Beko'da Lauvergne gerçeği? Neden oynamıyor?
Fenerbahçe Beko'da Joffrey Lauvergne'nin durumu merak konusu olurken, Fransız yıldızın forma giymemesinin sakatlık harici bir durum olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fatih Saboviç / Spor Arena | THY EuroLeague play-off serisi ilk maçında mağlup ettiği Zalgiris Kaunas’a ikinci maçta 82-80 yenilen ve 1-1’lik seride Litvanya etabına geçecek olan Fenerbahçe Beko’da en çok merak edilen konulardan biri de Joffrey Lauvergne...
Yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzun süredir uzak kalan Lauvergne’in, play-off serisinin devamında takıma katılıp katılamayacağı sorulan koç Obradovic, “İmkansız” yanıtını vermişti.
Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe’nin Fransız uzununun sakatlıktan değil farklı sebeplerden ötürü parkeye çıkmadığına dair ihtimaller konuşuluyordu.
Alınan bilgilere göre; Lauvergne’in yalnızca sakatlığının tedavi sürecinin uzadığı, herhangi farklı bir konudan dolayı hiçbir problem olmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe Beko’nun, öncelikli hedefi olan Zalgiris’i saf dışı bırakması durumunda Lauvergne’in Final Four’da hatırı sayılır bir ihtimal dahilinde tekrar formasına kavuşabileceği belirtildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle