Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha
Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştı.
NBA takımlardan New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya varan İtalyan forvet Nicolo Melli'nin ardından Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile anlaştı.
Sarı lacivertlilerin, Guduric’in NBA’e transferi için Memphis’ten belirli bir meblağ alacağı öğrenildi.
Obra sonrası Fenerbahçe’den NBA’e giden isimler:
2014 - Bojan Bogdanovic
2015 - Nemanja Bjelica
2016 - Ömer Faruk Yurtseven (NCAA)
2017 - Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic
2018 - Brad Wanamaker, James Nunnally
2019 - Nicolo Melli, Marko Guduric
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