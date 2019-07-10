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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
10.07.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'da 4 ayrılık! Barış Hersek sürprizi...

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Fenerbahçe Beko'da 4 ayrılık! Barış Hersek sürprizi...

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro yapılanmasında Erick Green, Barış Hersek, Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran'ın yer almayacağını açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinde şu açıklamaya yer verildi...

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor.
 
Bu çalışmalar kapsamında; ekibimizin yeni sezon kadrosunda, bu sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Erick Green ve Barış Hersek’in yanı sıra, sözleşmelerindeki önümüzdeki sezona ilişkin uzatma opsiyonları kullanılmayan Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran yer almayacaktır.
 
Fenerbahçe formasına dört sezon boyunca hizmet eden ve bu süreçte elde edilen birçok önemli başarıda katkısı bulunan Barış Hersek’e,
 
Ekibimize geçtiğimiz sezon dahil olan ve kısa oyuncu rotasyonunda en değerli parçalarımızdan biri haline gelen Erick Green’e,
 
Altyapımızdan yetişen Ahmet Can Duran’a ve ekibimize genç yaşta dahil olan Yordan Minchev’e,
 
Fenerbahçe Beko forması altında vermiş oldukları emekler için teşekkür eder; tüm sporcularımızın kariyerlerinde açılacak yeni sayfaların kendileri için hayırlı olmasını dileriz."

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